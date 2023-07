¡Tiene agallas! Reportero compra droga durante transmisión en vivo en TV de Argentina

El reportero compró droga durante un reportaje. Foto: Twitter @eldestapevideos

Un reportero dejó con la boca abierta a los conductores de un noticiero de TV luego de que, en plena transmisión en vivo, comparara droga en un búnker del barrio Once, en Argentina, uno de los más pleligrosos de ese país.

Reportero compra droga durante transmisión en vivo en Argentina

El acto fue captado durante la transmisión del noticiero Desayuno Americano, de Argentina, mientras el reportero Fabián Rubino realizaba un reportaje sobre un búnker de droga.

Ver más El momento en el que Fabián Rubino, el notero de América TV, compró droga al aire en Once🔴 pic.twitter.com/bjWr4xtOBb — eldestapevideos (@eldestapevideos) July 12, 2023

Al parecer, los vecinos de la zona habían reportado un punto (lugar) dedicado a la venta de narcóticos. Sin embargo, los conductores del programa no contaban con la acción del enviado.

“Voy a ver si se puede comprar”, expresó el reportero mientras pedía a su compañero que apagara las luces de su cámara.

Posteriormente, el periodista ingresa por una puerta pequeña hacia el interior de una vivienda. Una vez dentro del lugar, pregunta a una persona sobre la venta de droga.

“Mil quinientos”, se escucha decir al sujeto, quien, sin hacer preguntas, vende una pastilla blanca al reportero, mismo que la muestra frente a la cámara y sus compañeros del set.

“Yo no puedo creer lo que acaba de pasar”: compañeros reaccionan a reportero que compra droga

“Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. No lo puedo creer. No salgo de mi asombro”, expresó Pamela, una de las conductoras del noticiero.

Por otro lado, otro de los compañeros del programa de TV expresó temor por la valentía del reportero, quien, al parecer, recibió la droga por parte de un menor de edad.

“Me mató el chiquito que salió de ahí, era una menor de edad. La verdad es que acá corremos riesgos todos. El corazón me palpita y no para de latir. (…) pusimos en riesgo nuestras vidas”, dijo Paolo Vilouta.

Finalmente, un abogado llamó desde el estudio de Desayuno Americano a las autoridades para denunciar el hecho, por lo que acudieron al lugar, en el que no hubo personas detenidas.

Sin embargo, no detuvieron al reportero, ya que todo fue parte de una estrategia, misma en la que puso en riesgo su vida, durante un reportaje sobre un búnker de droga en un barrio de Argentina.