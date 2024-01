¡Eso dolió! Reportero es mordido por un perro durante cobertura en vivo

El repotero intentó tomar con humor la mordida del perro. Foto: Getty Images

Un reportero de la cadena Telediario fue mordido por un perro mientras se encontraba cubriendo el rescate de un gatito.

La labor del periodista no es fácil; además de ser uno de los oficios más peligrosos, también enfrentan constantemente situaciones inesperadas.

Tal es el caso del reportero Isidro Corro del medio Telediario, quien fue atacado por un perro mientras realizaba su cobertura en la Ciudad de México.

Video: Perro muerde a reportero

Debido a que el comunicador estaba transmitiendo en vivo su nota, se pudo capturar una grabación que muestra el inesperado momento.

Durante la mañana de sábado, 13 de enero, Isidro llegó a la zona de los hechos, donde permaneció 40 minutos para saber si el gato ya había bajado.

Tras ver que el michi ya se encontraba a salvo, el periodista empezó a bromear con sus compañeros de foro, con quienes se mantuvo unos segundos más al aire.

Gracias a este tiempo extra, salió en la toma una de las vecinas con su perro raza french poodle, quien fue una de las que reportó el caso del gatito atorado.

El reportero se acerca a ella para preguntarle si sabe qué pasó con el gato; mientras la mujer responde que aún no sabe de su paradero, el reportero suelta un quejido, pues el perro de la señora lo mordió.

El reportero intenta tomar el ataque del lomito con humor; no obstante, no puede evitar mostrar el dolor que tiene por la mordida que recibió en la pantorrilla; ante esto, la mujer le recorta la correa a su can para que no siga atacando.

Posteriormente, a manera de broma, el reportero le pregunta a la mujer si el perro tiene todas sus vacunas; afortunadamente, ella responde que sí.

Tras el incidente, los compañeros de Isidro no pueden evitar reírse por la mordida que recibió su colega.

La toma finaliza con los periodistas bromeando que el pequeño can era un dóberman, por lo que la mordida fue muy fuerte.