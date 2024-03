“No me alcanza”: reportero explota en vivo y expone malas condiciones laborales

Reportero en Argentina expone malas condiciones laborales. Foto: Getty

En plena transmisión en vivo, un reportero explotó por las precarias condiciones de trabajo que enfrenta en Argentina. Durante su enlace, el hombre no tuvo reparos en enlistar el bajo salario y la falta de prestaciones.

Todo comenzó con un enlace en el que se hablaría de una mujer que cantaba en vía pública para ganarse la vida. Sin embargo, el comentario del presentador desató la ira del reportero.

Al inicio del video, que ya se hizo viral en redes sociales, se escucha al presentador decirle al reportero que le dé dinero a la joven. Momento en el que, sin temor a represalias, comenzó las revelaciones laborales.

“¿Quién dice que aporte? ¿La producción? Mándenme la plata porque mil 715 pesos la hora extra, Carlos, no puedo aportar. No me alcanza”.

Ante las primeras declaraciones del reportero, el conductor del noticiero trato de calmar el momento, sin lograrlo. Mientras el presentador pedía que parara, el hombre seguía exponiendo a la empresa.

“Estoy en negros. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 117 mil pesos de la obra social. Dime cómo le hago para aportarle si no me alcanza”.

Además de enlistar los gastos que debe hacer día con día, el reportero también encaró al presentador, al que, incluso, le cuestionó por su salario.

“Tú porque estás en blanco. ¿Cuánto cobras tú? Porque a mí no me alcanza”.

“Me acaban de echar del canal”: reportero revela que fue despedido en Argentina

A través de un video que circula en plataformas digitales, el reportero aseguró que fue despedido. Según lo revelado, la abogada de la empresa le habría amenazado con impedir que encontrara otro trabajo.

“Pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me acaban de echar del canal. Me dijo la abogada Patricia Dubor que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación”.

Finalmente, aseguró que en la empresa había decenas de personas que se encontraban en la misma situación irregular.