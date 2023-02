¡Total, el cabello crece! Joven se rapa y gana un Mini Cooper

Reto viral de HotSpanish: joven se rapa y gana un Mini Cooper. Foto: Getty Images

Luego de rapar a Fofo Márquez, el influencer HotSpanish dejó sin cabello, ahora, a tres chicas tras retarlas a aceptar un juego, con la posibilidad de ganar un Mini Cooper. El video ya se hizo viral en redes sociales.

¿Cómo fue el reto de raparse por un Mini Cooper, lanzado por HotSpanish?

El video compartido en la cuenta de Tiktok de HotSpanish, influencer que fue asaltado hace unos días mientras realizaba una grabación, muestra cómo el popular creador de contenido ofrece la posibilidad de ganarse un Mini Cooper a una joven de larga cabellera que declina ante el reto.

Pero el famoso, que lanzó un reto que mandó al hospital a un seguidor, siguió preguntando a otras mujeres si se animarían a raparse para participar y ganarse el costoso vehículo, hasta encontrar a tres chicas que dijeron que sí.

El video, que suma varios comentarios, da cuenta de cómo, una a una, las jóvenes fueron rapadas ante la multitud de testigos que apoyaban con aplausos a las concursantes.

La popular grabación documentó que las jóvenes concursantes eligieron, cada una, una caja que podría hacerlas ganadoras del Mini Cooper.

En medio de la expectativa y tras la primera eliminada, una de las jóvenes restantes resultó ser la afortunada de llevarse el Mini Cooper a su casa, situación que, dijo, la hacía muy feliz.

“Estoy muy feliz”, afirmó la joven tras resultar ganadora. Incluso, confesó que nunca había tenido un carro.

En redes reaccionan

Como era de esperarse, decenas de cibernautas reaccionaron al video viral reconociendo la valentía de las jóvenes que aceptaron raparse para concursar por un Mini Cooper.

“Un Mini Cooper, pero a qué costo”, “Qué emoción por la chava que ganó”, “Ay, no, sentí frío en mi coco”, “Por lo menos les hubieran dado algo a las que perdieron”, “Ay, no, me dio tristeza las otras chicas”, “Las tres se ven bellas, así sin cabello”, “Me emocioné y me puse nerviosa al mismo tiempo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios de redes sociales.