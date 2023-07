“¡Objetos no identificados alrededor de mí!”: revelan audio de supuesto encuentro de piloto mexicano con ovnis

“No estoy controlando el avión. Tengo tres objetos no identificados volando alrededor de mí”, es parte del audio revelado de un piloto mexicano que habría tenido un encuentro con tres ovnis en su trayecto de Zihuatanejo, Guerrero, a la Ciudad de México.

De acuerdo con la conversación compartida en redes sociales, Carlos Antonio de los Santos, que iba pilotando un avión Piper PA-24, matrícula XB-XAU, se encontraba en la zona de Tequesquitengo, cuando tuvo el contacto con los objetos voladores no identificados.

En propias palabras de Antonio de los Santos, los ovnis eran de color gris, con una cabina de mando en la parte superior y un parabrisas polarizado obscuro, que dificultaba observar al interior. Poco después, ya no tuvo el control de su aeronave, situación que reportó a la torre de control Centro México.

“Estoy volando aparentemente sin control, el avión va sin control, yo no estoy controlando el avión. Tengo tres objetos visuales no identificados volando alrededor de mí, tres objetos visuales no identificados están volando alrededor de mí. Uno se precipitó hacia el avión y me pegó en la parte inferior del avión. Estoy probando el tren de aterrizaje y aparentemente no sale (…) Mi posición, estoy establecido en el radial 004 del Vor Tequesquitengo. El avión está volando sin control, yo no lo estoy controlando”.

Piloto Carlos Antonio de los Santos.