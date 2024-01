“¿Por qué les duele tanto?” Revendedor de roscas de reyes del Costco es expuesto en redes; él se defiende

Las roscas de reyes son tradicionales para el 6 de enero. Foto: Cuartoscuro

Una nueva polémica se suma a las reventas de productos del Costco, ahora por las roscas de reyes, pan que, tradicionalmente, disfrutan decenas de hogares mexicanos. Y, a través de redes sociales, una mujer encaró a un hombre acusándolo de llevarse “todas las roscas” e impidiendo que ella hubiera tenido oportunidad de comprarse la suya.

En un video de TikTok se escucha a una mujer, presuntamente, encarar al vendedor por comprar una cantidad excesiva de roscas de reyes, quien se limita a minimizar la situación asegurando que está en su derecho de comprar, pues, no está robando.

“Traigo mucho coraje porque viene a Costco y no alcancé rosca, por gente como esta que se lleva toda la mercancía y uno ya no alcanza”, se escucha decir a la mujer.

“¿Por qué les duele tanto que uno revenda?”: hombre responde por vender roscas de reyes del Costco

Luego de que comenzaran a hacerse virales en redes sociales las imágenes de como una mujer le habría reclamado por comprar gran cantidad de roscas de reyes del Costco, el hombre, también con un video, se defendió cuestionando la molestia de la gente.

“Me quedo pensando, ¿por qué les duele tanto que uno revenda? O sea, yo lo que hice fue que no gasté dinero en Navidad para juntarme un poquito de dinero extra para poder comprar unas roscas y poder hacer poquito más dinero, qué tiene de malo en eso. Yo no entiendo a la gente por qué se enoja en eso si uno le busca”

En la grabación, el hombre asegura que el revender productos de la famosa tienda es un trabajo, pues, no engaña ni roba a la gente.

“Todo es trabajo, mientras no robes, todo es trabajo. Yo no estoy robando, yo estoy comprando y estoy vendiendo y la gente sabe si esta persona me dice ‘¿cuánto?’, y yo le digo ‘no, pues tanto’ y si esa persona acepta, pues está aceptando, yo no le estoy diciendo mentiras”

Luego de las imágenes, el debate comenzó entre los cibernautas pues, mientras unos aseguraron que se trataba del mercado libre en donde hay un comprador y un vendedor, otros más señalaron que el alza de precios hacía que fuera un abuso para el cliente.

Además, como era de esperarse, algunos cibernautas tomaron con humor la situación de las reventas del Costco y compartieron memes al respecto.

Incluso hubo quien, a manera de broma, prometió cambiar una rosca de reyes por una propiedad en alguna zona exclusiva de la Ciudad de México.

Cambio por casa en las lomas o depa en polanco o santa fe, respondo por DM pic.twitter.com/ibJtToMOlp — @srcarlostochtli (@srcarlostochtli) January 5, 2024

Otros más mostraron algunas opciones a elegir por la falta de roscas de reyes de la popular tienda.