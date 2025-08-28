GENERANDO AUDIO...

Rey Grupero. Foto: Getty Images

Rey Grupero vuelve a dar de qué hablar. El influencer fue captado en un altercado con un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), luego de verse involucrado en un presunto incidente vial en la alcaldía Álvaro Obregón.

El material fue difundido por el periodista Carlos Jiménez, donde se aprecia al creador de contenido enfrentarse con un oficial que le pide no abusar de su fama.

Durante la discusión, el policía advierte a Rey Grupero que no lo empuje, pues de repetirlo tendría que presentarlo ante el Ministerio Público. Sin embargo, el influencer respondió con insultos, diciendo:

—“Me mandas a la ver…, pen…, ve lo que estás haciendo”—, mientras una mujer que lo acompañaba intentaba calmarlo.

El video muestra también cómo el influencer acusaba al oficial de abuso de autoridad, mientras grababa los hechos con su propio celular. El policía, por su parte, pidió a la acompañante del famoso no tratar de amedrentar a la autoridad usando su influencia.

El intercambio subió de tono cuando el uniformado le recordó: “Yo sé quién eres tú”, a lo que Rey Grupero replicó con más reclamos, cuestionando por qué le retiraron las placas al vehículo azul que supuestamente conducía.

Tras la viralización del clip, el influencer reaccionó en su cuenta de Instagram publicando un video donde se le ve entregando ayuda a personas en situación vulnerable y a animales callejeros. Acompañó el material con el mensaje:

“Ten mil aciertos los olvidarán, ten un error te lo recordarán. Manda a volar todo lo que te hace daño y mantente con Jesús a tope y verás cosas increíbles.”