Catedral de Azcapotzalco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Existe un misterio sin resolver que ha dejado a varios usuarios de redes sociales pensando en lo qué podría ser, luego de que se difundiera un video en TikTok que muestra cómo se escuchan rezos y lamentos en la Catedral de Azcapotzalco, sin que haya gente adentro.

La usuaria @ildelisalangrave desde su cuenta personal de TikTok compartió su visita a la catedral, en el video se muestra a ella adentro y capta el momento en el que se pueden escuchar lamentos y rezos que han desatado comentarios entre los internautas, quienes no dudaron en contar sus experiencias en la misteriosa catedral.

¿Qué sabemos de la Catedral de Azcapotzalco?

La Catedral de Azcapotzalco, también conocida como la Parroquia de todos los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, fue construida en 1565 por Fray Lorenzo de la Asunción con la llegada de los frailes dominicos y la fundación del monasterio, se levantó sobre un antiguo centro ceremonial prehispánico.

Tras sufrir daños por un terremoto en 1653, fue reconstruida y en 1821 se convirtió en el escenario de la última batalla de la Independencia de México.

La Catedral de Azcapotzalco fue reconocida en 2019, cuando el Papa Francisco creó la Diócesis de Azcapotzalco que elevó la iglesia parroquial a la categoría de Catedral.

Pero eso no es todo, dentro de la misma catedral existe la famosa leyenda de la “Hormiga Roja” que se encuentra bajo el campanario.

Leyenda de la Hormiga Roja

La leyenda cuenta que Quetzalcóatl bajo al inframundo convertido en hormiga roja para poder alimentar a su pueblo que pasaba por una hambruna. Y así fue como los pobladores tomaron a la hormiga roja como símbolo de honor a su antiguo Dios. Aunque muchos pobladores rumoran que cuando la hormiga se encuentre en la punta de la Catedral, será el fin de los tiempos, y que cada año avanza un poco más.

