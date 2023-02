¡Rihanna actuó embarazada en el Super Bowl LVII! Lo que dejó el medio tiempo

Rihanna se presentó embarazada en el Super Bowl – Foto: Reuters

Rihanna se presentó durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 este domingo desde el State Farm Stadium de la Universidad de Phoenix, donde Kansas City Chiefs se impuso a los Philadelphia Eagles (38-35). Sin embargo, lo más llamativo de la noche es que la barbadense se presentó embarazada, según confirmó su representante ante las dudas de los aficionados de todo el mundo.

Ver más Rihanna embarazada subiéndose a eso yo no podría pic.twitter.com/fY4FTf8qby — nicøle (@ilouisfilm) February 13, 2023

En redes sociales, los usuarios aseguraban que Rihanna se encuentra esperando a su segundo bebé, luego de haber dado a luz en mayo de 2022 a su promogénito. Unas horas más tarde, un representante confirmó a “The Hollywood Reporter” que la cantante está embarazada.

Al inicio de su actuación, la artista sobó su vientre, dejando la incógnita de un posible embarazo. La confirmación explica por qué careció de movilidad en el escenario, un detalle sumamente reprochado por los usuarios de redes sociales.

Ver más Rihanna is pregnant with a second child. #SuperBowl pic.twitter.com/Zd0BhXHmgt — Pop Hive (@thepophive) February 13, 2023

Tom Holland bailando “Umbrella”, la petición de los usuarios a Rihanna

Otra de las preguntas que no dejaron escapar los usuarios fue por qué Rihanna no invitó a ningún artista para actuar junto a ella en el medio tiempo del Super Bowl 2023, incluso algunos recordaron la vez que el actor Tom Holland bailó “Umbrella” en el programa Lip Sync Battle en 2017, y que según ellos, hubiera sido la opción perfecta para el espectáculo.

Ver más Yo esperaba que Tom Holland saliera así en el #HalftimeShow cantando Umbrella con Rihanna #SuperBowl pic.twitter.com/GBy21K5ZyS — 🐺THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) February 13, 2023

Los memes que no faltaron

La cantante interpretó varios de sus éxitos en el descanso del partido en Glendale, entre ellos: “Bitch Better Have My Money”, “Where Have you Been”, “Pour It Up”, “Umbrella”, “All of the Lights” y “Diamonds”. No obstante, su pants rojo le valió algunos memes en Twitter.

Ver más Nobody:



Rihanna during the Super Bowl halftime show: pic.twitter.com/zr7Eq9AQun — NFL Memes (@NFL_Memes) February 13, 2023

Ver más Exclusive recap of Rihanna’s Super Bowl Halftime performance #Rihanna pic.twitter.com/Id6wMn5NGv — Gay AF Memes (@_gayAFmemes) February 13, 2023

La mirada de Rihanna al inicio de su actuación, también generó varios memes, donde fue comparada con LeBron James.

Ver más Rihanna doing her best Lebron impression pic.twitter.com/h3SK6hVXaa — NBA Memes (@NBAmemee) February 13, 2023

Esta fue la primera vez que Rihanna se presenta en un show de medio tiempo, pues la cantante rechazó actuar en el Super Bowl 2019 en solidaridad con Colin Kaepernick, exquarterback de los San Francisco 49ers quien protestó contra la brutalidad policial arrodillándose durante el himno nacional. Ningún otro equipo volvió a contratar a Kaepernick desde su salida de los 49ers en 2017.