GENERANDO AUDIO...

Policía de Glendale investiga el robo en la boda. FOTO: Shutterstock | Getty Images

La policía de Glendale, en California, investiga el robo de una caja de regalo de bodas que contenía aproximadamente poco más de 1 millón 120 mil pesos en efectivo y cheques, que fueron sustraídos durante una celebración en un salón de banquetes local.

Mientras los novios celebraban, el ladrón aprovechó el momento para sustraer el monto en regalos, las cámaras de seguridad dejaron capturado el momento en video. La grabación fue compartida por la cadena ABC NEWS, donde se puede ver al delincuente.

El robo durante la celebración

El incidente ocurrió el domingo 31 de agosto de 2025, alrededor de las 12:50 de la madrugada, en el Renaissance Banquet Hall, ubicado en el 1236 S. Central Avenue, de acuerdo con la policía de Glendale, en California.

Testigos informaron que, poco después de la medianoche, un hombre ingresó al salón, tomó la caja con los obsequios y huyó por una salida secundaria.

Las cámaras de vigilancia registraron al sospechoso abordando el asiento del copiloto de una camioneta Mercedes-Benz negra de modelo reciente, que inmediatamente salió del lugar.

Sospechoso en la mira

El responsable fue descrito como un hombre de aproximadamente 40 años, de ascendencia de Medio Oriente o blanca, con cabeza calva y complexión mediana.

La víctima informó a la policía que la caja contenía alrededor de 60 mil dólares, en efectivo y cheques, poco más de 1 millón120 mil pesos, monto que representaba los regalos entregados por los invitados a la boda.

Investigación en curso

Los detectives del Departamento de Policía de Glendale informaron que el caso sigue bajo investigación y que se están revisando pruebas para dar con los responsables.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La corporación pidió a la ciudadanía colaborar con información relacionada al robo.

A quienes puedan aportar datos, la policía señala que deben comunicarse al (818) 548-3127.

Tips de seguridad para bodas y eventos sociales

Para prevenir incidentes como el ocurrido en Glendale, autoridades y expertos en seguridad recomiendan: