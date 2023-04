Joven presume boletos para ver a Rosalía en el Zócalo y se burlan en redes; ¿cómo se lo decimos?

¿Boletos para Rosalía en el Zócalo? ¡No caigas! | Foto: Getty Images-TikTok

Un joven usuario de TikTok presumió emocionado que finalmente pudo comprar su boleto para ver a Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México, ignorando que se trata de un evento gratuito en la plancha de la Plaza de la Constitución, por lo que los usuarios se burlaron de la víctima de esta presunta estafa.

Algo anda mal… así es el “boleto” para Rosalía en el Zócalo

A través de su cuenta de TikTok, el usuario llamado @orlandovargasv publicó un video de 38 segundos en el que muestra la impresión de un boleto para ver el concierto de la Rosalía que tendrá lugar el próximo 28 de abril en la plancha del Zócalo Capitalino.

Lo que no sabía el usuario es que no hay boletos a la venta para ver a la “Motomami” pues la entrada no tendrá costo alguno; sin embargo, la entrada falsa que adquirió el joven muestra un precio de 2 mil pesos mexicanos con 96 pesos adicionales por el cargo por servicio, aunque ese no fue el precio final, según el muchacho.

“Amigos estoy muy emocionado porque por fin conseguí un boleto para ver a la Rosalía en el Zócalo” Orlando Vargas

Orlando Vargas también criticó a la famosa distribuidora de boletos encargada de la mayoría de conciertos en México por no poner a la venta las entradas para el que es uno de los eventos más anticipados del año. “No encontré ningún lugar en internet donde los vendieran. Está un poco raro, ojo ahí”, dijo el usuario.

Cabe destacar que, aunque el boleto falso de Rosalía en el Zócalo mostraba un precio de 2 mil pesos, el tiktoker se mostró orgulloso porque la persona que le vendió el acceso en Facebook le rebajó el costo a mil 500 pesos, por lo que incluso celebró que se trataba de “una verdadera ganga”.

Las redes sociales se burlan del fan de la “Motomami”

El video de Orlando Vargas acumuló 160 mil vistas y casi 19 mil likes en cuatro días, aunque lo llamativo de dicha publicación fueron los comentarios de los usuarios que reaccionaron de forma irónica y burlona a la adquisición que, en realidad, se trata de una estafa.

“De hecho ahorita se liberaron palcos en Palacio Nacional“, dijo un usuario en la publicación. “Que suerte hermano,yo no conseguí”, dijo otro internauta, y el propio Orlando le contestó ofreciendo pasarle el contacto de la persona. “Si quieres te paso el número del ruco, bro, igual y lo agarras a mejor precio”, respondió.

“Te fue súper bien hermano yo compré uno en 3 mil pero le logré regatear los cargos por servicio”, “que bueno compa, yo alcance en 20,000 pesos ahí en el balcón del palacio nacional igual con un señor de Facebook” y “Rosalía es mi amiga y me tiró paro”, son algunos de los comentarios que abarrotaron al video.

Hasta el momento, el tiktoker no ha aclarado si se trataba de una publicación intencional para generar contenido o si realmente fue estafado con un boleto para el concierto gratuito de la intérprete de canciones como “Sakura“.