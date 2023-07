Para promocionar un curso gratuito de inglés, David de la Peña, alcalde del municipio de Santiago, en Nuevo León, publicó un video en el que se burla de Wendy Guevara, participante del reality show “La Casa de los Famosos”.

El video que compartió el Gobierno de Santiago comienza con un clip de “La Casa de los Famosos” en el que Wendy Guevara pide que le hablen en español porque no entiende el inglés.

“Ay, a mí no me digan en inglés, yo no sé, a mí díganme en español”.

Comenta la también integrante de Las Perdidas.