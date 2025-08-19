Se hace viral “Lord Café” por terminar empapado con su bebida tras agresión vial en CDMX

GENERANDO AUDIO...

“Lord Café” termina empapado tras discusión vial. Foto: Getty Images

El episodio de “Lord Café” se volvió tendencia en redes sociales tras difundirse un video donde un automovilista, en calles de la Ciudad de México (CDMX), intentó agredir a otro conductor con una bebida y terminó empapado él mismo. En la grabación se observa cómo, durante una discusión, ordenó a su acompañante arrojar el café que llevaba en la mano, sin prever que el líquido regresaría hacia su rostro.

Video de “Lord Café” se difunde en redes sociales

La escena fue registrada en una grabación compartida por usuarios de internet, originalmente difundida en TikTok por @Papulift y en otras redes, como en la cuenta de X identificada como Don Vic. En el material, se aprecia al conductor molesto desde el interior de su automóvil, mientras intercambia palabras con otro automovilista. Segundos después, hace una señal a su acompañante para que derrame el contenido del vaso contra el vehículo con el que mantenía la disputa.

De acuerdo con el video, el intento se frustró debido a la dirección del viento, lo que ocasionó que la bebida regresara directamente hacia el agresor que la lanzó, generando que el hombre quedara cubierto de café.

Hashtag #LordCafé y reacciones

En plataformas digitales, el incidente generó numerosos comentarios bajo el hashtag #LordCafé. Entre las publicaciones más compartidas, usuarios resaltaron la ironía de la situación y señalaron la importancia de mantener la calma en conflictos viales.

Los internautas enfatizaron que la falta de control durante un altercado vial puede derivar en momentos sí absurdos, pero también de riesgo.

