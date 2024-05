Se queda sin ropa por querer robar: supuesta ladrona brinca y se queda atorada

La supuesta ladrona quedó semidesnuda. FOTO: @QuePocaMadreMex, X.

A través de redes sociales se ha viralizado un video donde se puede ver a una supuesta ladrona saltando una reja de seguridad, se queda atorada en la misma y termina semidesnuda.

De acuerdo con algunos medios, la mujer que quedó en paños menores era una ladrona que estuvo atorada al salir de una casa, la que pretendía robar.

Ladrona queda exhibida en paños menores y sin botín

Los hechos ocurrieron en Maipú, Chile, y fueron grabados por una cámara de videovigilancia que mostró la salida de la mujer por el gusto sobre lo ajeno.

La información indica que la mujer se metió de manera ilegal a una casa en la zona para hurtar lo que se encontraba en su interior, al ingresar y no haber encontrado algo de su interés, terminó por buscar huir del terreno.

En su desesperación, trató de saltar la rea de seguridad, pero quedó atorada en la misma del pantalón, como no podía zafarse, empezó a forcejear mientras se encontraba atorada, lo que hizo que la prenda se fuera rompiendo.

La mujer terminó por quedar colgada de la ropa por unos minutos debido a que la reja contaba con unos pinchos en la parte alta.

Pudo liberarse hasta que pensó en quitarse los tenis para poderse salir y por fin bajar de la reja.

A la ladrona no solo le costó no haberse llevado un botín, sino también unos pantalones y hasta ropa interior, por lo que decidió, una vez incorporada en el piso, utilizar su propia sudadera para ponerse a manera de pantalón e irse, aunque no contó que todo quedaría grabado en video y luego se volvería viral en redes sociales.

Hasta el momento no se cuenta con información de las autoridades sobre una denuncia relacionada o información de la ladrona que quedó semidesnuda.

Advertencia: el video puede contener un desnudo parcial, se recomienda discreción.

Reacciones en redes sociales

Los internautas no han dejado pasar la ocasión para hablar sobre la supuesta ladrona que quedó en vergüenza ante las cámaras de videovigilancia.

La mayor parte de las personas se burlaron de lo ocurrido y lo relacionaron con ya famosa canción de internet “Mi primera Chamba”.

Estos son algunos de los comentarios que se han podido ver en diferentes publicaciones del video:

“Igual entro a robar….pase lo pase su trabajo primero jajajaja”

“Oye q buena calidad la tela del pantalón, aguanto…”

“Faltó un perrito mordedor”

“Era una competencia de ganar o servir”

“Esas puntas de tiburón estan gastadísimas, yo toco las de mi reja y me corto altiro las manos!!!”

Como no se ha compartido información sobre alguna denuncia, algunos también especulan que pudiese ser una cerrada donde la mujer vivía y no tenía llaves, pero al tener prisa intentó saltar y terminó sin una parte de su ropa.

¿Ustedes qué creen que pasó realmente?