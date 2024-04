Seika Heiiss, la mamá tiktoker que cocina saludable con menos de 100 pesos

Heisel, mejor conocida como Seika Heiiss en redes sociales, consiguió casi 200 mil seguidores publicando recetas económicas y saludables.

De hecho, fue con un video sobre la preparación de tinga de zanahoria con el que se hizo popular. Hoy comparte con UnoTV la receta.

“Aquí tengo 15 pesos de zanahoria, 20 pesos de jitomate; compré esta crema que me costó 40 pesitos, compré 10 pesos de queso rallado y esta cebolla que me costó 7 pesos y por último la latita de chiles chipotles que me costó 18 pesos. Así que, por lo tanto, este platillo cumple con ser saludable y costar cien pesos”, detalla ante la cámara.

El primer paso fue pelar las zanahorias, después las hizo hojuelas y picó en julianas la cebolla, ambas los puso a freír con ajo.

Esta mezcla la dejó a fuego lento por 15 minutos. Después, preparó salsa con jitomate, chiles chipotles, condimentos y sal, que vertió en la misma olla. Ya que estuvo listo, preparó ella misma las tostadas.

“Otra de las cosas que hace saludable esta receta es que, en vez de comprar tostadas comerciales, decidí comprar tortillas y meterlas a mi freidora de aire”. Seika Heiiss / Mamá tiktoker.

Con aro y celular listo, Seika comenzó una transmisión a la que se conectaron más de mil personas. Preparó otro platillo, este costó 65 pesos.

“Voy a hacer unas tortitas dulces de amaranto con coco rallado. Es puro amaranto, coco rallado, leche, huevo y al gusto canela y vainilla. La verdad quedan muy ricas, dulcecitas, pero no están empalagosas, entonces se las recomiendo mucho”, detalló la popular tiktoker.

Compartir la mesa con sus pequeños es la mejor parte del día par Heisel.

“A lo mejor hay veces que puedo tener un poco más de presupuesto, pero si puedo economizar y comer saludable ¿Por qué no hacerlo? Esto fue lo que se me ocurrió, las ideas que tuve y ya lo vieron, aquí somos tres personas de buen diente, y yo siento que las cantidades estuvieron muy bien para los cien pesos”, señala Seika Heiiss.