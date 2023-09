Video: mujer sale proyectada de silla voladora en parque de Brasil

Silla voladora sale proyectada con mujer abordo. Foto: Getty | Ilustrativa

En una tragedia terminó un momento de diversión en Brasil luego de que una mujer cayera del juego mecánico conocido como las “sillas voladoras” y terminara impactándose en el piso. El momento fue captado en video y se viralizó en redes sociales.

En la grabación se observa como el juego parece operar sin contratiempos, con personas en él, quienes quedan sin mayor protección y con los pies en el aire cada que la “sillas voladoras” giraban.

La grabación da cuenta de cómo la silla en la que la mujer de 22 años viajaba se desploma provocando su caída de varios metros de altura, en medio de los gritos del resto de personas que pasan un momento de diversión en el juego mecánico.

Como parte del video, también se observa a la joven en el piso, aun con la silla del juego mecánico, mientras varias personas tratan de ayudarla mientras esperan el arribo de los cuerpos de emergencia para que pudieran atenderla.

¿Qué le pasó a la mujer?

Según reportes, luego de que la silla se desprendiera con la mujer abordo, la joven fue trasladada a un hospital en donde personal médico le dio la atención necesaria tras el accidente.

Producto del impacto, la chica se encuentra en estado grave con varias fracturas y una lesión cerebral traumática.

Tras el accidente se desconoce qué acciones iniciaron las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades y conocer las causas del accidente que llevaron a la joven a pasar de un momento de diversión a ser protagonista de una tragedia que la mantiene en estado de salud crítico.

“Pobre mujer”: redes reaccionan a accidente en juego mecánico

Como en otras situaciones, decenas de usuarios de redes sociales, reaccionaron ante el accidente de la joven de 22 años y, además de lamentar lo sucedido, expresaron el temor a los juegos mecánicos.

“Un pensamiento para la víctima con la esperanza de que salga adelante”, “Ay, por Dios, pobre mujer”, “Por eso no hago cosas así”, “Por eso no me monto en esas ferias”, “Pobre la señora y que porrazo tan fuerte, ojalá se recupere pronto”, “Ni por todo el dinero del mundo me subo en ese juego”, “La silla voló demasiado”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación por parte de los cibernautas.