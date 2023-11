Skibidi Toilet: 5 datos de la serie que hizo que los niños se disfrazaran de televisiones y bocinas este Halloween

Mira estas curiosidades de Skibidi Toilet. Foto: Fb: Jezikiut Vazuez

Durante Halloween y Día de Muertos, las personas se disfrazan para pedir dulces inspirados en elementos de la cultura pop. Este año, surgió una tendencia a partir de una serie en YouTube, la cual también motivó los niños para disfrazarse de televisiones, cámaras y bocinas. La moda por estos disfraces tiene nombre y es Skibidi Toilet.

Si no sabes que es Skibidi Toilet, Unotv.com te deja 5 datos sobre este fenómeno que hizo que los niños tuvieran disfraces de televisión

1. Skibidi Toilet es una serie de YouTube:

Skibidi Toilet es una caricatura que consta de 67 capítulos (hasta la fecha) publicada en el canal de YouTube “DaFuq!?Boom!”. Sus capítulos no duran más de 5 minutos.

2. El lore/la trama

La historia de Skibidi Toilet cuenta la guerra que existe entre los “Skibidi Toilet”, que son cabezas humanas dentro de escusados, contra de los humanoides, con cabeza de cámara, televisión o altavoces, quienes son la esperanza de la Tierra tras la derrota del Ejército de Estados Unidos.

3. El origen de los Skibidi Toilet y los cameramen

Los skibidi toilets son extraterrestres que parecen baños que llegaron a Ohio. Debido a que son inestables, necesitan absorber a otro ser, es por ello por lo que convencieron a los humos de sentarse en ellos para así conquistar la Tierra.



Por su parte, los Cameramen y Speakermen son seres humanos modificados para que no pudieran ser afectados. Al no tener cabeza humana, no pueden ser infectados.

Al igual que en muchas series, los niños prefirieron los disfraces de los héroes que son los Cameraman que los de los villanos que son los skibidi toilets

4. Estaturas de los Skibidi Toilet y los cameramen

Las estaturas de estos seres son las siguientes:

Skibidi Toilet tradicional: 1.20 metros

1.20 metros Skibidi Toilet DJ: 1.50 metros

1.50 metros Cameramen : 1.70 metros

: 1.70 metros Skibidi Toilet G-man mejorado: 36 metros

36 metros Speakermen: 40 metros

De acuerdo con los usuarios de redes sociales, muchos niños optaron por hacer sus televisiones muy altas para que sus disfraces alcanzaran la altura de la serie Skibidi Toilet.

5. Habrá videojuego de Skibidi Toilet

De acuerdo con el creador de la serie, Alexey Gerasimov alias DafuqVoom, también se planea un videojuego de la serie titulado: “Skibidi War-Toilets Attack”.

Por lo que se espera que en unos años, los niños repitan los disfraces de Skibidi Toilet.

¿Es violenta la serie Skibidi Toilet?

En redes sociales, padres de familias y medios estadounidenses han calificado a la serie como “violenta”. De acuerdo con usuarios, puede provocar convulsiones.

Pese a esto, en México, sin embargo, varios papás apoyaron a sus hijos ayudándolos a hacer sus disfraces de Skibidi Toilet.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]