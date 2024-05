Video: surfista mexicana sorprende al desafiar las olas con su huipil

Representado mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que mas me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de aver nacido en estas tierras ❤️ Compartiendo mi cultura para un proyecto que nacio en Phippines perlas del mar Gracias por filmar @Elise Laine 🧚‍♀️ 📽️ . . . . . #surfing #culturamexicana #mujeresqueinspiran #traditional #surflongboardclassic #oceanos #mexico #videoviral #reelsinstagram