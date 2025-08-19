Surge “Lord Trolebús” en CDMX: desata polémica por apartar lugar con su mochila

GENERANDO AUDIO...

El hecho ocurrió hace 5 días. Foto @@STECDMX

En redes sociales, se ha viralizado el caso de “Lord Trolebús”, un joven que se volvió tendencia luego de que le negara el asiento a una usuaria en la unidad de transporte; pues aseguró que pagó dos espacios para poder poner su mochila a gusto.

Aunque el hecho se ha viralizado en las últimas horas, el hecho ocurrió la semana pasada.

Lo que parecía un viaje común se transformó en un espectáculo inesperado cuando los usuarios grabaron y compartieron la escena en TikTok, convirtiendo al joven en tendencia. Este episodio no solo refleja la dinámica de convivencia en el transporte, sino que también lo posiciona en la lista de los “Lords y Ladies”, personajes que se han hecho famosos por sus actitudes controvertidas y virales en espacios públicos.

“Vamos al juzgado cívico, yo pagué”: Surge “Lord Trolebús” en CDMX

@honguitrix En CDMX estación Perisur de trolebús, se subió esta persona que obstruyó ocupar el asiento de la ventana e insistió en no cederlo bajo el argumento que pagó “los dos asientos” y que le fue comentado a la conductora, cabe precisar que la unidad iba llena. Por consiguiente, se le explicó que es un transporte público y no un servicio de transporte particular; sin embargo, hizo caso omiso insistiendo que en el reglamento relativo al transporte público no prohíbe su acción, por lo que estaba permitido. Finalmente, un supervisor atendió los hechos y se le solicitó a la persona en cuestión que diera permiso a que ocuparan el lugar donde tenía su mochila. De acuerdo a lo comentado por diverso usuario, esta situación ya había ocurrido con esta persona, en donde no cede el asiento. Persona usuaria, se entiende que a veces uno está cansando y desea tener un viaje tranquilo o simplemente estamos de mal humor, no obstante, es importante tener en cuenta que no es justo anteponer nuestros interéses y comodidad en espacios públicos, porque más allá de transgredir tus derechos, estás violentando los de los demás usuarios y contraviniendo a la seguridad de los mismos que no ocupan un asiento por acciones como estas. Tengamos humanismo, empatía, humildad y seamos conscientes ante tales circunstancias. #cdmx #transportepublico #movilidadintegrada ♬ sonido original – Honguitrix ⚡️

De acuerdo con el video viralizado en TikTok, el hecho ocurrió en la parada de Perisur; si bien, al inicio a ningún usuario pareció afectarle que el joven tuviera su mochila sentada, tras algunos minutos, una pasajera pidió al joven retirar su mochila para poder sentarse, pero él se negó asegurando que había pagado dos pasajes a la conductora al subir. Uno para él y otro para su pertenencia.

Su actitud causó molestia entre los usuarios, quienes le recordaron que el transporte público no puede reservarse como si fuera un servicio privado.

La toma muestra como otro usuario le dijo que “si querías un lugar privado, agarra un transporte de aplicación, un taxi o un Uber“; ante este tipo de comentarios y burlas, “Lord Trolebús” comentó que “No estoy diciendo que soy pudiente, solo que al subir pagué doble asiento para usar dos lugares”.

Tras algunos segundos de discusión, un señor ayudó a la joven a ocupar el asiento vacío, lo que desató la inconformidad del denominado “Lord Trolebús”, quien llegó a decir que llamaría a un juez cívico porque, según él, se trataba de “una violación a sus derechos”.

Las grabaciones rápidamente se viralizaron y generaron cientos de comentarios. Mientras algunos usuarios criticaron la falta de empatía del joven, la mayoría reaccionó con humor, compartiendo memes y burlándose de la idea de pagar doble para apartar espacio en un Trolebús.

¿”Lord Trolebús” tenía razón? ¿Se puede pagar por un lugar extra?

Ante el hecho, algunos usuarios se han cuestionado si es posible pagar por ocupar más de un asiento en el Trolebús. Si bien en otros transportes como los microbuses, es común que los usuarios busquen reservar o “pagar” por un lugar extra, en los Trolebuses de la Ciudad de México esto no está permitido.

Con base en el Código de Conducta del Servicio de Transportes Eléctricos; dicho transporte busca “facilitar la movilidad y sostenibilidad de todos los pasajeros”. Esto significa que cada persona tiene derecho a ocupar únicamente un asiento y que ningún usuario puede impedir que otra persona se siente, asegurando un viaje más justo y cómodo para todos. Intentar reservar espacio adicional va en contra de estas normas de convivencia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]