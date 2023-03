Foto: Getty Images / Ilustrativa

Los tacos al pastor son uno de los alimentos favoritos de los mexicanos. Sin embargo, una “tragedia” como la que te vamos a contar, no debería ocurrir, ya que un taquero tiró un trompo de tacos al pastor, dejando a sus clientes sin este delicioso manjar mexicano.

Taquero tira trompo de pastor

El “accidente” ocurrió en un local llamado Taquería Juquilita, ubicado en el municipio de Jiutepec, Morelos. Las cámaras de seguridad del negocio lograron captar el momento en el que un taquero, quien no tuvo la culpa, tira el trompo de pastor con el que estaba despachando a una mujer y un niño.

En un video, compartido en redes sociales, se puede observar a una señora con su hijo menor, quienes están esperando un pedido de tacos, mientras el taquero corta la carne del trompo al pastor.

Momentos después, debido a que la parte de arriba del asador estaba floja, el trompo se balancea hacia adelante y termina cayendo al piso con todo y la carne al pastor, que los clientes ya saboreaban.

Afortunadamente nadie resultó herido porque tanto el taquero como los clientes, reaccionaron rápido y pudieron quitarse de la zona del “siniestro” para evitar que el trompo de pastor los golpeara.

Usuarios reaccionan trompo de pastor caído

El video ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en TikTok, mismo que causó todo tipo de reacciones entre los usuarios, algunos opinaron que se trató de una “tragedia”, mientras que otros pidieron compasión por la señora y el niño porque ya no pudieron disfrutar de sus tacos de pastor.

En los comentarios, los dueños de la taquería aclararon que no le cobraron el trompo de pastor al taquero, y señalaron que no hubo de otra más que reírse de lo ocurrido, aunque, seguramente, ya no lo dejarán que vuelva a ocurrir un “accidente” de tal magnitud.