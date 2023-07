¿Receta secreta?: taquero lava trapeador y lo enjuaga en comal de carne

Taquero lava trapeador en comal de puesto callejero. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un taquero de la Ciudad de México se volvió viral en la red social de TikTok, luego de ser descubierto cuando lava su sucio y deshilachado trapeador de piso y lo enjuaga en un comal caliente, donde se pone la carne para que sea cocinada y ofrecida a los clientes. ¿Receta secreta?

Por medio de TikTok, el usuario @markopoficial1 compartió las asquerosas imágenes en las cuales sin pena, ni gloria, el taquero del puesto trapea por la noche el sucio piso de una banqueta y luego exprime el artefacto en un comal de carne de un puesto situado a una lado del World Trade Center (WTC).

“Con razón duré una semana con diarrea, mire nada más cómo lava el trapeador en el comal de la carne. Él se dio cuenta que lo descubrí y lo grababa, él trapeaba la banqueta, esto pasó en la Ciudad de México”, cuenta el creador del video.

En la grabación se observan otras imágenes donde sale el taquero vendiendo sus tacos, antes de haber terminado su jornada y de limpiar su puesto. Al ver que lo están grabando, saluda a la cámara y arriba se aprecia que sus tacos “de muerte lenta”, sean de bisteck o campechanos, cuestan 18 pesos, pero sin incluir los gastos médicos que podría provocar a los clientes.

Hasta el momento, el video cuenta con 906 mil reproducciones y más de 33 mil 400 “likes”, mil 861 comentarios en los cuales los usuarios se quejaron o burlaron de los tacos cochinos. Incluso, algunos dijeron que el taquero había revelado la receta secreta para su elaboración.

Tunden a taquero por lavar trapeador en comal

Por supuesto que la sucia acción causó indignación y repudio de los usuarios de la red social:

Esos tacos se llaman comiendo y cayendo

Como en la India

Son de muerte lenta

Por eso ya no es bueno comer en la calle mejor en casa

Así en todos los puestos, es el sazón secreto

Nooooooo puede seeeeer, los tacos de por mi casa

Así que si son catadores profesionales de tacos nocturnos, ya saben dónde no deben ir, porque es posible que se enfermen de diarrea y lo mejor es no comprobar el dicho que dice: “lo no te mata te hace más fuerte”.