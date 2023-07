“Se quedó en un sueño”: jóvenes cuentan planes frustrados con triste trend de TikTok

Los jóvenes cuentan su realidad con el tema de Belanova. Foto: Captura de pantalla.

“No estoy llorando, se me metió una trend en el ojo”, es el sentimiento que está creando una tendencia en TikTok, después de que usuarios de la red social ocupan el tema Rosa pastel de Belanova para mostrar el éxito que visualizaban al terminar sus carreras universitarias, pero, por azares del destino, el presente no es como lo imaginaban.

El trend ha servido como catarsis para quienes aún no han logrado alcanzar alguna meta y, al mismo tiempo, han contribuido para recibir decenas de mensajes de alientos de usuarios de TikTok, quienes los alientan a seguir adelante.

Rosa pastel, trend que desanima en TikTok

Bajo las estrofas “sería mi superhéroe, y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás”, y sin importar si se graduaron de una universidad pública o privada, los jóvenes que se unieron a esta tendencia aún no han logrado sus objetivos.

Tal es el caso de Michelle García (@mia.garciar), quien describió los logros universitarios con menos de 22 años como: Premio municipal de la juventud, dos licenciaturas, conferencista. Sin embargo, actualmente está entregando pedidos de una tienda en línea.

Pero, agrega, “aunque no era lo que esperaba, y no siempre tengo los ánimos para seguir, tampoco pienso rendirme”.

Mientras que el usuario @kikepadillamil, que se graduó de la licenciatura de finanzas del Tec de Monterrey, ahora está vendiendo tacos.

Asimismo, Isabel Esquer (@isabelesqueer) esperaba estudiar medicina en la Universidad de Sonora, pero en este año 2023 está trabajando en una fábrica.

No siempre tiene que terminar mal

Otros usuarios, que se unieron a la tendencia de Rosa pastel, dieron cuenta que no todo tiene que terminar mal, así lo señaló Juan Alegría (@juanalegriavl) que, a través de su video, intenta motivar a los usuarios.

Fue en 2016, cuando Juan se graduó de la carrera de ingeniería en sistemas, en 2017 consiguió trabajo y en 2023 sigue esforzándose para “pagar nuestro sueño de recorrer el mundo”.

Panorama educativo y laboral de los jóvenes en México

Este trend en TikTok también ha hecho recordar el panorama educativo y laboral en México, que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), seis de cada 10 jóvenes no participan en el mercado laboral.

La mayor parte de ellos (83%) no están disponibles para trabajar, “lo cual se entiende al considerar que, dadas sus edades, están concentrados en su educación (más del 70% de los jóvenes que no participan económicamente son estudiantes)”.

De aquellos que sí buscan participar en la economía, dos de cada 10 jóvenes no buscan empleo porque no consideran tener posibilidades de encontrarlo, o de encontrar un trabajo de calidad.

Otros usuarios le dan la vuelta al trend de Rosa pastel: “Sí lo logré”

A diferencia de los jóvenes que cuentan su frustración por haberse visto truncados sus sueños, otros usuarios han hecho videos exponiendo que sus expectativas, luego de haber cursado un estudio superior, sí se cumplieron. No lo hacen a manera de presunción, sino que alientan a quienes están en una situación diferente a la suya, a salir adelante y a seguir peleando “por alcanzar sus sueños”.