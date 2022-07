Joven dona riñón a su novio; al recuperarse la engaña

En redes sociales circulan diversas historias, unas buenas y otras malas, por ello, en TikTok, una joven compartió una muy triste y desoladora, pues le donó uno de sus riñones al que pensaba era el amor de su vida.

Colleen Le compartió en su cuenta de TikTok que le donó un riñón a su exnovio, sin embargo, al poco tiempo el joven la engañó. La historia data de 2015, la joven al poco tiempo de enterarse del procedimiento por el que pasaba el “amor de su vida” decidió actuar rápido.

El ex de Colleen Le, usuaria de TikTok, estaba en tratamiento porque uno de sus riñones funcionaba nada más un 5%, por ello, la joven decidió ayudarlo.

La usuaria de TikTok explicó que él no le pidió el riñón, ya que al ver lo duro que era su día a día decidió donarlo. Posteriormente, se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico.

Tras la operación, su relación siguió, pero, luego de acudir a una despedida de soltero, el joven le confesó que la engañó; Colleen decidió brindarle otra oportunidad, pero ya las cosas no eran las mismas, ya que la pareja estaba fracturada.

En varios videos de TikTok, la joven explicó que no se arrepiente de su acción.

“No se preocupen, ya no estoy con él y no he tenido ningún contacto con él durante más de 5 años”, explicó la joven en TikTok.