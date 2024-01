¿Así o más conmovedor? Tiktoker con una pierna muestra qué hace con el zapato que no usa

El tiktoker Emilio Betancourt conmovió con su gesto. Foto: GettyImages

El tiktoker Emilio Betancourt sorprendió al mostrar qué hace con el zapato que no usa. El influencer ha despertado la admiración de usuarios desde que comenzó a documentar cómo es su vida a partir de que le diagnosticaron cáncer y de que perdiera una pierna.

Emilio Betancourt es un ejemplo de que se puede tener una gran actitud a pesar de la adversidad y ante las preguntas que le han hecho a partir de sus publicaciones, su repuesta sobre qué hace con el zapato que no usa conmovió a sus seguidores.

Influencer con una sola pierna muestra qué hace con el zapato que no usa

A Emilio le han preguntado si le hacen descuento cuando compra sólo un tenis o un zapato y también ¿qué hace con el zapato que no usa? El tiktoker causó furor por un video en el que demostró el destino que tiene el calzado que no puede ponerse debido a que perdió una pierna.

La historia de Emilio es un caso excepcional y despejó la duda sobre qué hace con el tenis o zapato que no se pone debido a su condición. En esta ocasión, el influencer visitó a un hombre, al que le faltaba la pierna contraria a él y le regaló el calzado.

Betancourt compartió el tenis que no usa con Alex, quien trabaja limpiando coches en un parque en Guadalajara, Jalisco. Así es como lo presentó y en el video que da cuenta de su gesto se puede ver cómo sorprendió al señor que estaba sentado en una banca de un parque.

Alex comenzó a abrir las cajas de zapatos y no pudo contener la emoción por los regalos del influencer.

“Dan ganas hasta de llorar de gusto, mi brother (hermano), estoy contento campeón, me haces el día” Expresó el señor mientras se probaba el calzado

“Dios nos da para compartir. Compartir es bendecir. La riqueza que no se comparte no es abundancia, es acaparamiento y cuando más estás dispuesto a compartir, Dios más está dispuesto a darte” Son los mensajes del clip de Emilio Betancourt

Su video despertó reacciones en las que le hicieron saber al influencer que conmovió su buena acción y le escribieron:

“No manches, me emocioné con el señor, qué buenísima idea”

“Compartir es vivir”

“Me recordaste a mi papá, hacía lo mismo que tú”

“La felicidad del señor que recibió tus zapatos”

“Ahora entendemos por qué estás en este mundo Emilio, por ese corazón”

“Es lo más bonito que he visto en todo el día”

Esta no es la primera vez que Emilio habla sobre lo que hace con el zapato que no usa. En otro video comprobó, sin dejar el humor, que no le hacen descuento cuando compra calzado.