¡Si ya saben cómo es! Tío borracho arruina vals de quinceañera; se cae en la pista

Tío borracho se cae en la pista. Foto: TikTok @danyel8336

Una quinceañera vio arruinado un emotivo momento cuando bailaba el vals gracias a que un presunto tío apareció en la pista borracho y se cayó sin poder levantarse. El momento fue captado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Así le arruinaron el vals a la quinceañera

El video de pocos segundos muestra a la quinceañera que baila su vals cargando un cuadro con una fotografía, lo que permitió a cibernautas afirmar que se trataba de un homenaje a un familiar fallecido, cuando, de pronto, aparece un sujeto en estado de ebriedad.

La joven festejada se percata de la presencia de su supuesto pariente borracho; sin embargo, no hace más que ignorarlo y aunque parece que el hombre continúa su camino por un segundo, pierde el equilibrio y termina cayendo a un lado de la quinceañera.

Ya en el piso, y agarrando un poco el vestido de la joven, el supuesto tío no pudo levantarse y quedo tendido sobre la pista de baile. La quinceañera no perdió el ritmo y siguió con su vals ante la mirada de testigos que, hasta donde se puede apreciar, no hicieron nada para poder evitar el mal trago a la adolescente.

En redes dividen opiniones

Tras la publicación de las imágenes que, hasta el momento, se desconoce dónde sucedieron, varios cibernautas reaccionaron con comentarios divididos, pues, mientras unos tomaron con humor el momento asegurando que “podrían ser el tío”, otros más condenaron la acción que terminó por opacar a la quinceañera.

“No me río porque, claramente, podría ser yo el tío”, “Todos tenemos un tío que siempre lo revienta todo en las ceremonias”, “No le dio importancia”, “Momentos que la mantienen humilde”, “Todos tristes y de repente todos felices”, “El mala copa”, “Qué poca del tío. ¿No había nadie que lo sacara de una patada de la fiesta?”, “¿Nadie va a decir nada de que baila con su cuadro?”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación por parte de los cibernautas que retomaron la grabación que vio la luz en marzo pasado.