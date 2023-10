¡Cayó en la trampa! Trailero sube a mujeres para darles “raid” y lo asaltan

Nos comparten este video no mencionan que tramo Carretero, pero ya no se puede confiar en nadie aveces por hacer una buena acción pasan este tipo de cosas y terminas asaltado 😡😡🤬🤬🤬



Abusados no por que sean mujeres las suban y les den Ray 🙏🏼mucha precaución ⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/vXQowIa22E