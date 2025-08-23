GENERANDO AUDIO...

La historia de Isela Analí Santiago Morales, originaria de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, se volvió viral luego de que a su fiesta de XV años acudieran muy pocos invitados, a pesar del esfuerzo de su padre, Ramón Morales, quien trabaja en la recolección de residuos.

En una entrevista, Ramón explicó que habían invitado a los amigos de Analí, pero no asistieron. Finalmente, solo una amiga, una persona cercana a su trabajo y algunos vecinos acompañaron a la quinceañera.

Tras el evento, el padre compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo a los pocos asistentes, lo que conmovió a la comunidad y desató la solidaridad.

Una segunda fiesta para Isela Analí con apoyo de la comunidad

La situación generó empatía en redes sociales y varias personas ofrecieron ayuda para organizar una segunda celebración. Así, este sábado 23 de agosto de 2025, Isela tendrá otra oportunidad para festejar sus XV años, ahora en el estadio Garzas Blancas de Axtla, a partir de las 17:00 horas.

El evento se espera que reúna a miles de asistentes y contará con la participación de varios grupos musicales como Chanty y su grupo Super Amor, Trío Atempa y Arrazador.

Regalos y respaldo oficial

La presidenta municipal de Axtla de Terrazas, Clara María Castro, compartió un video en el que informó que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se sumó al festejo obsequiando la presentación del grupo Los Cadetes de Linares para animar la fiesta.

La edil aseguró que el municipio ya tiene listo un operativo para garantizar un ambiente sano y seguro durante el evento.

Historia viral que unió a la comunidad

El caso de Isela se ha difundido ampliamente en redes sociales y ha generado mensajes de apoyo de distintas partes del país. Incluso un fotógrafo profesional le regaló un paquete a la joven.

La celebración en el estadio busca convertir lo que fue una fiesta con pocos invitados en un evento inolvidable para la joven y su familia.