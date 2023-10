¿Hizo algo malo? Se van contra Chingu Amiga por usar bikini; ella pide disculpas

En redes sociales han empezado a tundir a la influencer coreana Chingu Amiga debido a que ¿Utilizó un bikini?

Un nuevo vídeo de la influencer Sujin Kim, conocida como “Chingu Amiga”, se ha vuelto viral. A diferencia de otras ocasiones, dicho video no es popular por su humor o inocencia; sino porque se le ve luciendo un bikini.

Aunque la famosa dijo en su publicación de Instagram que no puede usar ese tipo de prendas en Corea del Sur y que en México se siente libre, fue duramente criticada por sus fanáticos y perdió a un número importante de ellos en las redes sociales.

En el transcurso de esta semana, Chingu Amiga compartió detalles de su viaje a Cancún con una amiga coreana que se encontraba en México

Debido a que ambas coreanas nunca habían usado bikini a causa de la cultura de su país, decidieron probar dicho atuendo en tierras mexicanas.

Para compartir esta experiencia con los fans, Chingu Amiga publicó dos videos en su Instagram, en los que muestra como se ve con el bikini.

En el primer video, se ve a Chingu Amiga bailando felizmente con un bikini azul en la playa; la toma es interrumpida por una persona con un traje de playa que la cubre para que no “enseñe más”.

El otro video que subió, muestra los trajes de baño que usarían ella y su amiga; quien no pudo modelar dicho conjunto debido a que su esposo “no le dio permiso”.

El video finaliza con la amiga de Chingu usando ropas largas (que es como las mujeres suelen estar en Corea) y con Sujin modelando felizmente su bikini.

Aunque muchos de los seguidores de Chingu Amiga aplaudieron el acto y destacaron su belleza y valentía, un gran número de fans empezó a funarla.

De la noche a la mañana, la influencer coreana empezó a perder una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.

Debido al mal recibimiento que tuvieron los videos, Chingu Amiga grabó un video en el que pide disculpas por usar bikini.

“Empezaron a llegar mucho hate. Subí este video de bikini de tanga, yo siempre quería ponerme esto por las películas, pero como en Corea no pueden usarlo, lo puse (en México); y como nadie me regañaba, nadie me miraba tampoco, entonces yo pensaba que es algo muy común en México, que no pasa nada.

Por eso pues me emocioné mucho la verdad y lo subí”.

Chingu Amiga, influencer coreana