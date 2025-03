Tunden a Chingu Amiga por video con familia vulnerable; quién es la influencer y por qué es famosa

GENERANDO AUDIO...

Chingu Amiga, una influencer coreana, famosa en México. Foto: Getty Images

Al parecer Chingu Amiga es la nueva cancelada en redes sociales. A la influencer le llovieron críticas por mostrar el caso de una familia vulnerable y la señalan de aprovechar el tema de su deportación de Estados Unidos para monetizar con la historia.

Chingu Amiga es el centro de una polémica por la publicación de su video en YouTube, “La deportaron de EE. UU. y la dejaron sin nada en México. Fui a ayudarla”. Mientras la influencer sostiene que su contenido fue para apoyar a Erika, la mexicana deportada, sus detractores aseguran que se valió de una tragedia para obtener vistas.

Tunden a Chingu Amiga por video con familia deportada de EE. UU.

Chingu Amiga colaboró con el creador de contenido Huarache Oaxaqueño en el video que generó las críticas. La influencer coreana expuso el caso de Erika, una mujer deportada recientemente de Estados Unidos junto con sus hijos.

En el clip, la youtuber viaja hasta la casa de Erika. La madre de familia cuenta que luego de separarse de su esposo, buscó asilo en EE. UU. para mantener a sus hijos.

La mujer vivió en Estados Unidos casi todo 2024, hasta que un día las autoridades llegaron a la casa que rentaba y la deportaron con sus hijos. Erika fue trasladada a Tamaulipas y viajó a Oaxaca por su cuenta.

Chingu Amiga publicó su video para ayudar a Erika, en la grabación se ve que la apoya con algunos muebles y alimentos; además, consiguió algunos donativos por parte de sus amigos para la causa.

A la influencer se le ve entregando un sofá cama, una mesa plegable, cobijas, comida y juguetes para los niños.

El video de la joven coreana se viralizó porque algunos usuarios consideraron que usó el caso de la familia deportada para obtener un beneficio. Pese a las críticas, también hubo quién la defendió.

Algunos comentarios que descalifican su video, en YouTube y en Tiktok, son:

“El problema es que sólo lo hace por beneficio propio y para limpiar su imagen, no porque realmente le importe”

“Chingu Amiga es bastante funable, la verdad… esta no es la primera vez que lucra con dolor ajeno”

“Tuviste la oportunidad de lucrar con una familia”

“Todo lo que tienes que hacer por monetizar”

Además de lo anterior, destacó que el video era parte de un reto de Chingu Amiga para llegar a los 15 millones de seguidores. La influencer misma lo contó en su respuesta a las críticas, que publicó en la sección de comentarios de YouTube:

“Madre mía, no sabía que habría tanta crítica por subir un video de ayudar. Lo subí porque era un reto de 15M (aunque no ha llegado todavía). Pero sí me sentí que sería padre subir esas historias para que sepamos que podemos ayudar poquito a poquito para vivir todos mejor!!! Iba a seguir también, pero ya no sé”

¿Quién es Chingu Amiga y por qué se hizo famosa?

La influencer coreana comenzó a ganar seguidores por sus divertidos videos donde muestra las diferencias que existen entre México y Corea del Sur.

Chingu Amiga suele compartir las experiencias que vive en nuestro país. Su verdadero nombre es Sujin Kim y cuando regresa a Corea, también sube contenido de las cosas que extraña de México.

Entre las anécdotas que ha contado, se encuentra la de la razón que la llevó a mudarse de su país. La creadora de contenido señaló que allá vivía en continuo estrés.

La youtuber y tiktokera reveló que la competencia entre personas es muy alta en su país de origen, además de que ahí también experimentó explotación laboral.

En cuanto a sus estudios, tuvo una formación en habilidades empresariales en la Universidad Myongji, localizada en Seúl, Corea del Sur.

