Turista denuncia agresión sexual durante vuelo en parapente en Túnez

Vuelo en parapente. Foto: AFP | Ilustrativa

Una mujer aseguró haber sido víctima de una agresión sexual cuando practicaba parapente. A varios metros de altura, la turista afirmó que fue tocada de manera indebida por el operador de la atracción turística en una playa de Túnez.

La situación habría sido captada en video que rápidamente se hizo viral. En las imágenes se observa cómo el sujeto parece mecerse de atrás a hacia adelante chocando con el cuerpo de la mujer de 52 años, identificada como Michelle Wilson.

“Me sentí violada”: víctima de acoso en parapente

Según reportes, la víctima reveló que el sujeto comenzó por rodearla con las piernas, para luego poner la mano en el cuerpo de la mujer.

“Sus piernas estaban alrededor de mí, tenía una mano en el paracaídas, la otra no. Luego sentí que tocó mi pierna. Estaba manoseándome y moviéndose hacia adelante y hacia atrás contra mí y hablándome en árabe. Lo sentía presionándose contra mí. Seguía arqueando mi espalda. Me sentía violada y sucia y estaba asustada”.

La víctima recuerda que el joven, de unos 20 años, comenzó por apretar el arnés, presuntamente, para tenerla más cerca.

“Podía sentir que tiraban de la parte trasera de mi bikini, y él estaba jalando la correa. Debió estar apretando el arnés para acercarme más”.

En las imágenes, se observa cómo, al momento de aterrizar, la mujer trata de separarse del cuerpo del operador del parapente y se tira al piso de rodillas, mientras otras personas quitan las correas del parapente.

Michelle habría denunciado la agresión

Luego de aterrizar, según reportes, la víctima habría denunciado lo que pasó a varios metros de altura y que, tras viralizarse, generó la reacción condenatoria entre cientos de cibernautas.