“¡No quiero ni despertar a mi compa!”: turista duerme en playa de Jalisco y amanece con cocodrilo a un lado

“No quiero ni despertar a mi compa”, se limitó a decir un hombre mientras grababa con su celular el momento en el que un cocodrilo se encontraba junto a su amigo que estaba durmiendo en la playa de Boca de Iguanas, en el estado de Jalisco.

El video, que ya se viralizó en redes sociales, muestra cuando el reptil se encuentra a menos de un metro de distancia del joven.

Debido a que está dormido al interior de una casa de acampar, no está consciente de que el animal descansa plácidamente sobre la arena.

En la grabación, al menos dos personas más están a corta distancia viendo al cocodrilo. Por temor a que pudiera ocasionarle daño a su amigo, no lo despiertan.

“Mira tú, Cabrera. Aquí en Boca de Iguanas, amaneciendo, martes 26 de marzo, Semana Santa. Vénganse a acampar. No quiero ni despertar a mi compa, no vaya a estirar la mano y este hijo de la ching#$% le pegue una mordida”.

En otra parte del video, otro hombre hace hincapié en que su amigo no sabe lo que está pasando mientras se encuentra dormido en la playa.

“Como cuando el chalán se duerme y no sabe ni que ching#$% se durmió. Mira nada más, este animal baboso. Pero no se despierta ese cabr$%& y no le podemos gritar”.

