GENERANDO AUDIO...

Turista causa polémica en Turquia. Foto: Shutterstock

Una turista extranjera desató indignación en redes sociales tras usar el asta de una bandera turca en Capadocia como tubo de pole dance. Autoridades iniciaron una investigación penal por ofensa a los símbolos nacionales.

El hecho ocurrió en una colina de Uchisar, en la región de Capadocia, y quedó registrado en un video de 30 segundos que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a la mujer, vestida con leggings grises y camiseta blanca, realizando maniobras de pole dance en el mástil donde ondeaba la bandera turca. El clip generó una fuerte reacción de las autoridades locales, quienes calificaron la escena como una “ofensa a los valores morales y nacionales”.

Investigación bajo el Código Penal turco

La Fiscalía de Nevsehir confirmó la apertura de una causa penal en contra de la turista, cuya identidad, nacionalidad y edad no han sido reveladas. El proceso se lleva a cabo bajo los artículos 300 y 301 del Código Penal de Turquía.

El artículo 300 sanciona con hasta tres años de cárcel los actos públicos de irrespeto hacia la bandera. En tanto, el artículo 301 contempla hasta dos años de prisión por expresiones o acciones que insulten la identidad nacional, las instituciones o figuras históricas del país.

“La oficina del gobernador está siguiendo de cerca este atroz incidente, que consideramos una falta de respeto a los valores morales de nuestra nación”, señaló el comunicado oficial emitido por la provincia de Nevsehir.

Capadocia, donde ocurrió el hecho, es una de las principales atracciones turísticas de Turquía, reconocida por sus formaciones rocosas, castillos históricos y vuelos en globo aerostático. El área de Uchisar es uno de los puntos panorámicos más visitados por viajeros de todo el mundo.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la mujer fue detenida ni si permanece en territorio turco. Tampoco ha habido declaraciones de la propia turista ni de autoridades diplomáticas de su país de origen.

El caso ha reavivado el debate en Turquía sobre el respeto a los símbolos nacionales y los límites del comportamiento de los visitantes extranjeros en sitios culturales e históricos.