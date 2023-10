Son precavidos: turistas amarran celulares a sus manos para ¡no ser robados! en Barcelona

CELULARES AMARRADOS -Um vídeo que circula nas redes sociais mostra moradores de Barcelona, na Espanha, amarrando seus celulares no pulso para evitar roubos. Isso ocorre após um aumento no número de furtos de smartphones no local. Segundo o El País, são registradas 192 denúncias de furto de celulares por dia nas ruas da Catalunha. A metade delas ocorre em Barcelona. 📹 Reprodução/ Redes sociais #perfilbrasil #notícias #informações