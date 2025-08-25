GENERANDO AUDIO...

Lo que inició como un momento de desolación el pasado 9 de julio, cuando solo acudieron pocos invitados a la primera fiesta de XV años, organizada por el padre de Isela Analí Santiago Morales, se transformó este 23 de agosto en una celebración masiva.

Más de dos mil personas se reunieron en el estadio municipal Garzas Blancas, en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, para festejar los XV años de Isela Analí, gracias a la solidaridad que nació en redes sociales tras la viralización de un video.

Video que cambió todo

En la primera celebración, el padre de Isela compartió un mensaje en redes sociales para invitar a la comunidad. Poco a poco, la historia conmovió a miles y decenas de padrinos y madrinas se sumaron para organizar un evento sin precedentes.

“Pues la verdad nunca me lo imaginé que fuera así de grande, que viniera tanta gente… toda la gente que vino, que lo disfrute”, expresó Isela.

Apoyo de la comunidad

La familia de Isela, dedicada a la recolección de residuos, no contaba con los recursos para un festejo de gran escala. Sin embargo, la generosidad de más de 70 madrinas y padrinos hizo posible la fiesta de ensueño.

“Estoy bien agradecido con toda la gente… lo único que pusimos nosotros fue estar al pendiente de lo que necesitara ella”, señaló Ramón Morales, padre de la quinceañera.

Durante la fiesta, Isela aprovechó la atención para pedir donaciones de juguetes para niñas y niños, en lugar de regalos personales. También invitó a conocer Axtla de Terrazas y sus atractivos turísticos.

Una beca y un terreno, los regalos sorpresa

Las autoridades locales entregaron a Isela dos obsequios que marcarán su futuro:

Una beca educativa para cumplir su sueño de convertirse en maestra

para cumplir su sueño de convertirse en maestra Un terreno en Axtla, como símbolo de arraigo y respaldo comunitario

“Dice: Tu regalo sorpresa es un terreno de Axtla”, relató emocionada Isela.

Música, tradición y alegría

El festejo incluyó huapangos, música norteña, banda y el tradicional torito de fuegos pirotécnicos. Vestida con un traje rosa, Isela bailó su vals y agradeció a quienes hicieron realidad el momento.

“Los sueños se pueden cumplir… ella está bien contenta, ahorita”, destacó su padre.

La fiesta de Isela Analí concluyó con una sonrisa en el rostro de la joven, quien pasó de vivir un cumpleaños en silencio a celebrar unos quince años que quedarán en la memoria colectiva de San Luis Potosí.