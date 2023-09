Usuarios de Tiktok viralizan objetos viejos que se niegan a tirar con el trend “Estoy cansado”

Las redes sociales, especialmente TikTok, siguen siendo una fuente de tendencias virales. En esta ocasión, un nuevo reto llamado “Estoy cansado” ha tomado la plataforma, haciendo que los usuarios busquen sus objetos más viejos y usados para compartirlos por la plataforma.

El desafío consiste en que los usuarios de TikTok muestren objetos gastados que han estado usando durante años, pero aún sirven, y debido a querer sacarles el mayor provecho, no se deshacen de ellos. En el video utilizan la frase “Estoy cansado” de la película “Milagros inesperados”, para expresar su relación con estos elementos.

La idea detrás del trend es mostrar cómo algunos objetos, a pesar de estar olvidados, tienen un valor sentimental y son tan útiles que los hace difíciles de tirar.

Desde artículos del hogar hasta camiones, los usuarios de TikTok están compartiendo sus artículos personales, demostrando que aún, a pesar de su uso, siguen funcionando. La tendencia ha desencadenado una oleada de nostalgia y ha llevado a las personas a reflexionar sobre el uso excesivo de los objetos.

El trend “Estoy cansado” continúa expandiéndose en TikTok. Queda claro que los objetos viejos pueden tener un significado profundo y seguir siendo relevantes en nuestras vidas, incluso, cuando pensamos que estamos listos para tirarlos a la basura.

La tendencia comparte el audio de la escena de la película: “Milagros inesperados”, dirigida por Frank Darabont y basada en la novela del mismo nombre por Stephen King.

La película se estrenó en 1999 y está ambientada en una prisión de Luisiana en la década de 1930. La trama se centra en un oficial de correcciones llamado Paul Edgecomb, interpretado por Tom Hanks, quien trabaja en el corredor de la muerte y se encuentra con un prisionero con habilidades especiales.

En una escena, el prisionero se harta de los injustos tratos y la explotación por parte del oficial. Al estallar y reclamarle dice el siguiente discurso:

“Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo, como un gorrión en la lluvia. Cansado de no tener un compañero que me diga a dónde vamos. ¿De dónde venimos o por qué? Me cansé de que los hombres sean ruines con los otros. Me cansé de todo el dolor que siento y oigo cada día. Es demasiado eso. Es como pedazos de vidrio en mi cabeza todo el tiempo. ¿Lo comprende?”.

John Coffey