Como dice la canción: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, y así le pasó a esta chica que grabó un tutorial explicando cómo evitar el robo de un scooter, pero acabó siendo víctima de la delincuencia.

Esta pequeña tragedia ha llamado la atención de los usuarios de Twitter, red social en la que el video ya cuenta con más de un millón de reproducciones en cuestión de unos pocos días.

En el video, que se ha vuelto todo un fenómeno viral en redes sociales, se observa a esta chica sonriendo junto a un candado que debería estar sujetando un scooter, pero en lugar de eso, se encuentra “agarrando el aire”.

Según cuenta ella, para evitar que esto nos suceda, no hay que poner la cadena en el tubo horizontal, ya que esto facilita el robo. De acuerdo con lo explicado en el video, el mejor lugar paro colocarlo es el tubo en diagonal ubicado en la parte de abajo.

“Mucha gente no sabe, y tiene flojera, y lo amarra de aquí, entonces los ladrones lo que hacen es que quitan los tornillos y lo sacan por abajo”.

Después de dar esta explicación, se despide con una sonrisa, sin saber el triste giro que le depararía el destino.

Al siguiente corte, la volvemos a ver, pero con un cambio radical en su estado de ánimo. Con el rostro lleno de lágrimas y dificultades para hablar, comenta: “Me acaban de robar mi pequeño bebé“.

“Todo me pasa a mí. Otra, otra vez se robaron mi scooter. No sé por qué todo esto me pasa a mí. Yo soy buena y tengo un corazoncito de pollo. Y lo pagué con mucho esfuerzo”.