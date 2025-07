GENERANDO AUDIO...

Se le diagnosticaron múltiples fracturas. FOTO: Getty

Un accidente en un gimnasio generó conmoción en redes sociales y se está haciendo viral: un joven, Luis Pasetti, sufrió fracturas graves en ambas piernas al realizar sentadillas con peso extremo, lo que lo dejará sin poder caminar durante varios meses. El incidente ocurrió en un gimnasio de Brasil y fue captado en video, causando impacto entre los usuarios.

¿Qué ocurrió durante el accidente en el gimnasio?

El accidente se produjo mientras Luis, de 23 años, intentaba levantar una barra con más de 200 kilos de peso durante una rutina de sentadillas. Según se observa en el video difundido en Instagram y reproducido por medios, el joven no logra soportar la carga, se tambalea y cae al suelo, momento en que sus piernas sufren una fuerte torsión y fracturas.

El joven fue trasladado de inmediato a un hospital, donde se le diagnosticaron múltiples fracturas óseas y se determinó que necesitará una larga recuperación de entre tres meses a un año, incluyendo terapia física intensiva.

Video viral del accidente genera debate en redes sociales

El video del accidente, que ocurrió el 20 de junio, se volvió viral rápidamente en Instagram y se compartió por miles de usuarios en otras plataformas, generando un intenso debate sobre los peligros del entrenamiento excesivo y la irresponsabilidad en gimnasios sin supervisión adecuada.

Sentí que no podía más

Luis Pasetti, en entrevista reciente a un medio de comunicación brasileño, contó que llevaba 70 kg de cada lado, intentando controlar el descenso y bajarlo todo lo que podía. “En la última repetición, sentí que no podía más e intenté bloquear la barra, pero no lo conseguí. No sé por qué no pude, quizá fue por el cansancio”.

Luis fue sometido ya a una cirugía y estará algunos meses en recuperación.