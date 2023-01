Video: padre pone a su hija a vender mazapanes, pues ella le dijo que no le gusta la escuela 

El padre la castigó por decir que no quería estudiar. Foto: GettyImages/Ilustrativa

Un padre castigó a su hija poniéndola a vender mazapanes en la calle porque ella le dijo que no le gustaba la escuela. La escena fue captada en la ciudad de Mexicali, Baja California, y el video se ha popularizado en redes sociales.

Originalmente, la grabación fue compartida en TikTok por @jesusmarquez8033, y de ahí se ha subido a otros sitios como Facebook y Twitter.

Ver más Así se cura el TDAH. pic.twitter.com/EYqeXUD9lO — Un hombre cualquiera ✠ (@CualquieraOnvre) January 25, 2023

Niña vende mazapanes porque no le gusta la escuela

En una calle de Mexicali, se ve a una joven, con uniforme escolar, llorando con una caja de mazapanes en la mano. El conductor de un coche, que es la persona que está grabando, se acerca a la menor y le dice:

“¿No quiere estudiar? ch%&#nguele pues, póngase a vender; váyase allá a la papelería a vender”. Dice el señor que graba el video.

La niña, con la voz quebrada por el llanto, le pide a su papá que la deje en paz, que ya no quiere vender en la calle; incluso, se arrepiente de haber dicho que no le gusta la escuela: “Yo no estoy diciendo que no quiera estudiar”, le dice a su padre.

Pero el señor sigue muy estricto en su papel y le dice que grite más fuerte para que venda más.

“No me gusta (la escuela), voy a vender mazapanes ahora, porque me vale madr#%$ lo que hagan mis papás. ¡Ándale! ‘Vendo mazapanes’, grítale”. Le pide el padre a su hija.

¿Un castigo justo o excesivo?

Este video de un padre poniendo a su hija a vender mazapanes en la calle ha dividido las opiniones de los internautas. Algunos piensan que con este castigo la joven aprenderá lo difícil que es ganarse la vida y seguramente va a querer regresar a la escuela de inmediato.

Otros opinan que el castigo es excesivo y podría generarle un trauma a la pequeña, además de que la está exponiendo en redes sociales y en México es ilegal obligar a los menores a trabajar.

Como ya se mencionó, el video fue compartido en TikTok, pero por la gran cantidad de reclamos que recibió, el usuario decidió eliminarlo. Días más tarde, publicó un “epílogo”.

En el nuevo clip se ve a la niña, sentada en una mesa, haciendo la tarea y con la caja de mazapanes a su lado para que le sirva de recordatorio. ¿Crees que este padre actuó de buena forma?