¡Qué dolor! Joven termina en el hospital en su primer día de gimnasio

Termina en el hospital en su primer día de gimnasio. Foto:Cuartoscuro | Ilustrativa

El gimnasio es uno de los lugares repletos, al inicio del año, de personas que se propusieron hacer ejercicio y aunque algunos optan por un instructor para evitar lesiones, no fue el caso de un joven que, en su primer día, terminó en el hospital.

El momento quedó captado en video y compartido en redes sociales, en donde, rápidamente, se hizo viral desatando todo tipo de comentarios por parte de los cibernautas.

Ver más Primer día de gym, ¿se nota? pic.twitter.com/2SJ5x16Nd9 — Bene C 💚💜 (@BenellVcortes) January 31, 2023

¿Cómo fue la lesión del joven en el gimnasio y que el video se hizo viral?

Como todos los jóvenes, el chico protagonista del video viral comenzó la rutina de levantar peso apoyado de uno de los equipos del gimnasio mientras la grabación seguía; sin embargo, a las pocas repeticiones del ejercicio el codo del hombre, al parecer, salió de su lugar.

Tras sentir la lesión, el joven se limitó a cerrar los ojos y mantener el brazo extendido, según se muestra en el video menor a los 10 segundos que fue acompañado por el popular audio de Bob Esponja que termina en “qué es eso”.

Redes reaccionan

Como era de esperarse, luego de que se publicó el video viral del joven lesionado en su primer día de gimnasio, decenas de usuarios reaccionaron a lo doloroso que terminó la rutina de ejercicio que mandó al hospital al deportista.

“Primer día, y último”, “Nada que un: sana, sana, colita de rana, no arregle”, “Lo mismo les puede pasar con la rodilla si en sus ejercicios estiran mucho”, “Yo, el primer día, me entumí a tal grado que tenía los brazos en ‘L’ y no los podía mover”, “Mejor me quedo así”, “Sólo de verlo a mí me dolió el codo. Tenía que poner firme el brazo”, “Qué dolor”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de original de TikTok.