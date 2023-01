“Te ibas a casar con mi hija”: padre interrumpe boda de su futuro yerno con otra mujer

El amor de un padre no conoce los límites y como muestra un video que comenzó a circular en redes sociales en donde se aprecia como un señor interrumpe la boda de quien sería su yerno, pues, se estaba casando con otra mujer.

A continuación, el video que da cuenta del momento. Advertencia : el siguiente material audiovisual contiene violencia explícita y palabras altisonantes, se recomienda discreción.

Visiblemente alterado, el hombre comienza a reclamar al novio que hubiera engañado a su hija con quien, supuestamente, tendría que llegar al altar en los próximos días, pues, ya había pedido la mano de la mujer. Reportes afirman que todo habría pasado en Honduras.

“Me van a perdonar, pero aquí no hay boda… semejante hijo de pu… te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes. ¿Qué me vas a decir que no ahora?, me fuiste a pedir su mano. Te mereces morir”