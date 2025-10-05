GENERANDO AUDIO...

FOTO: Getty Images | Ilustrativa

El último viaje de un trailero quedó registrado en video. Una cámara dentro de su unidad captó los segundos finales antes de un choque fatal presuntamente ocurrido el 29 de septiembre en el Libramiento Carretero Sur, en Aguascalientes.

El conductor manejaba un tráiler Kenworth azul con caja refrigerada, número económico 7000, perteneciente a la empresa González Trucking, reportaron medios locales. El video captado por la cámara de seguridad instalada en la cabina muestra los últimos momentos del chofer antes del impacto fatal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Video muestra la imprudencia del otro trailero

De acuerdo con la grabación, el chofer de la unidad colisionada circulaba correctamente por su carril, mientras escuchaba música de Los Tigres del Norte, cuando otro tráiler con caja color rojo invadió el carril contrario a gran velocidad.

En los primeros reportes, el chofer sobreviviente aseguró que la víctima había causado el accidente; sin embargo, las imágenes captadas por la cámara desmintieron su versión, mostrando claramente que el tráiler rojo fue el que cruzó al carril opuesto.

Los últimos segundos del chofer de trailer

En el video —que rápidamente se volvió viral en redes sociales— se observa cómo el conductor intenta reaccionar al ver la caja del otro camión invadir su camino, pero no logra evitar el impacto.

Antes del choque, se alcanza a escuchar al trailero decir “uy”, segundos antes de que el vehículo se volcara, terminando con su vida.

El video se ha difundido ampliamente en plataformas como Facebook, X (antesTwitter) y TikTok, donde usuarios han expresado su indignación por la imprudencia del conductor responsable y han exigido a las autoridades mayor vigilancia en carreteras federales para evitar tragedias similares.