Videos más virales de la historia de YouTube. AFP

En la historia de YouTube millones de videos son compartidos por los usuarios en dicha plataforma, algunos de ellos se han vuelto virales gracias a los millones de usuarios que, desde el comienzo de la red, se han hecho presentes. Pero ¿cuáles son los videos más virales de YouTube? Unotv.com te lo dice.

Los videos virales en la historia de YouTube

La caída de Edgar

Uno de los videos que se han hecho virales entre los usuarios de internet es la famosa caída de Edgar, un niño regiomontano que causó gracia por la broma que le jugó otro pequeño al momento de pasar un río a través de un tronco que servía de puente.

La detención del Canaca

Otro de los videos virales que se colocaron entre los favoritos de los usuarios de YouTube es el la detención del Canaca, quien, en estado de ebriedad, acusa a los policías que lo detuvieron, por conducir borracho, de haberlo “amarrado como puerco” y de robarle 50 mil pesos.

El hombre aseguraba ser hijo del presidente de la Canaca, que, según explicó, era la Organización de Centrales de Abastos de la República Mexicana. De ahí que surgió su el apodo viral del sujeto que, en realidad, se llama Guillermo López.

Baile con ataúd

Entre los videos que se volvieron virales en la popular plataforma se encuentra el de sujetos bailando con un ataúd al hombro. Las peculiares imágenes fueron acompañadas por una tonada que, sin mayor problema, gustó a los millones de usuarios de YouTube.

Niño del Oxxo

Uno de los videos virales de YouTube que no puede faltar en la lista es la expresión hecha por el niño del Oxxo, cuando un cliente le pide unos preservativos. El pequeño de 12 años no tardó en hacerse popular en redes sociales y causó risas entre los cibernautas, quienes reaccionaron a las caras del chico al despachar los condones del cliente que no dejaba de grabar la situación.

No choqué, me chocaron

Una joven regiomontana también es parte de la historia de los videos virales de YouTube al negar, en estado de ebriedad, que ella fuera la responsable de un percance automovilístico, afirmando que no había chocado, que la habían chocado.

Incluso, la joven da detalles de cómo, presuntamente, fue que la chocó un vehículo e invita a los reporteros que se dieron cita en el lugar a investigar qué tipo de automóvil le había causado el desperfecto en su unidad. Finalmente, afirma que el percance le provocó dolor de cabeza.

Niño baila como Spider Man

Un pequeño se llevó las palmas de los usuarios de redes sociales, colocándose como uno de los videos virales del 2022, al demostrar que, además de ser bueno para el baile, es fiel fanático de Spider-Man, pues recreó los pasos de Tobey Maguire en la tercera entrega de la saga del hombre araña.

Sin lugar a duda, en la historia de YouTube hay miles de videos virales que se han colocado entre los favoritos de los cibernautas que pueden ver una y otra vez las grabaciones para recordar los momentos más chistosos regalados, de manera involuntaria, las personas captadas en situaciones chuscas y hasta bochornosas.