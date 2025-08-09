Viralizan a niño manejando unidad del transporte público en Durango

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un video que circula en redes sociales ha generado sorpresa e indignación en Gómez Palacio, Durango, luego de que se captara a un menor de edad conduciendo un camión de transporte público de la ruta “Cereso”.

En las imágenes viralizadas, grabadas por un pasajero, se observa al niño sentado en el asiento del conductor, apenas alcanzando a ver por encima del tablero mientras maniobra el volante. Aunque no se ha confirmado su edad, usuarios estiman que tendría entre 11 y 14 años.

¿Por qué se viralizó un niño manejando un camión?

El clip, que se volvió viral en pocas horas, no reporta accidentes ni incidentes, pero ha desatado un intenso debate en redes sociales, pues para muchos representa un riesgo grave debido a la falta de experiencia y la exigencia técnica que implica manejar un vehículo de gran tamaño.

Mientras que otros usuarios lo han tomado con tono humorístico, comentando que “por fin hay un niño sin celular y aprendiendo un oficio”, recordando que décadas atrás era más común ver a menores trabajando como ayudantes en el transporte.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido un pronunciamiento sobre el hecho ni informado si habrá sanciones contra el titular del camión o la concesionaria.

De acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, en México la edad mínima para obtener una licencia de transporte público es de 21 años, con experiencia comprobada en manejo de vehículos pesados.

Toda vez que permitir que un menor conduzca no solo es ilegal, sino que implica riesgos graves, como la incapacidad para reaccionar ante imprevistos, mayor probabilidad de accidentes y responsabilidad legal para el propietario o conductor titular.