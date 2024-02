Regresa el refresco en bolsa: joven viraliza la “Kokita” con imagen de Hello Kitty; ¿dónde la venden?

Con un año en el negocio, una emprendedora trajo de vuelta un viejo conocido de los millennials, el refresco en bolsa; producto que ya hizo viral por llevar, además, la imagen de la famosa gatita Hello Kitty.

Esta forma sencilla de servir la bebida gaseosa se ha convertido muy instagrameable por los usuarios de redes sociales, quienes comparten su foto.

De acuerdo con un video posteado en TikTok (@jesusdadymontemayor1234), la joven detalló que la idea de “Kokita en bolsa” surgió mientras pensaba en una forma de poder ganar más dinero.

Es como salió la combinación de vender el refresco de Coca Cola, pero con el plus de que la bolsa donde la sirve se viera “coqueta” con el serigrafiado de Kitty.

“Vendo Coca Cola, pero le di el plus de venderla como antes, en bolsita; pero todavía le di un plus más que es ponerle un estampado de Hello Kitty (…) Pero también mucha gente se les hizo padre la idea, innovador, recuerdos, hubo de todo”.