Hasta el chofer pidió el video del viaje. Foto: Getty Images/Ilustrativa.

¡Imagínate vivir en Suiza y perderte el “antrobús” por 10 pesos! Así lo vivieron los pasajeros, entre ellos estudiantes, que se dirigían hacia la Ciudad Universitaria (CU), alcaldía Coyoacán; tan a gusto estaban que ya no se querían bajar de la unidad de transporte público. Se pusieron a cantar algunas canciones, como “Mi historia entre tus dedos”, de Gianluca Grignani, y “Amargo adiós”, de Inspector.

Cantando a todo pulmón, se la pasaron los pasajeros, incluso saltando al interior de la unidad, hasta llegar a su destino al sur de la Ciudad de México.

No querían bajar del transporte público

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @carlosmalo29 compartió el momento del viaje, en el que cantaron las canciones antes mencionadas.

Cuando llegaron a la estación del Metro Universidad, los usuarios seguían cantando, pero sin descender del autobús que recorre la ruta de Six Flags-CU; tan bien se la pasaron, que el chofer de la unidad pidió le pasaran el video del viaje, “Alguien que me pase el video, no sean gachos”.

“El de atrás gritando que ya se pasó 13 cuadras”

El video, donde incluso el chofer fue vitoreado, lleva más de 1.5 millones de reproducciones, así como reacciones para pedir “informes” de cuál es la ruta y horario para poder vivir la misma experiencia.

Incluso, una usuaria de la red social habría recibido una llamada de su esposo, quien no le creyó que iba trasladándose en el autobús.