Yeri Mua se niega a devolver dinero que fan le depositó por error

Yeri Mua se niega a devolver el dinero. Foto: Getty Images/Freepik

La creadora de contenido Yeri Mua ha sido denunciada a través de redes sociales por no querer regresar un dinero que por error una fan le transfirió.

La denuncia se ha hecho a través de un en vivo de Facebook por la usuaria Arlette Onofre, quien contó cómo fue que se dio este error.

Arlette contó que se consideraba fan de Yeri Mua, sin embargo comentó que ya no le agrada, “me molestó todo lo que le hizo al Paponas (exnovio) y me vale que me ataquen y que me digan”.

Arlette cuenta que cuando Yeri Mua se estaba postulando para Reina del Carnaval de Veracruz ella por fanatismo le mandó dinero ya que un peso era un voto.

La usuaria cuenta que en ese momento quería votar por ella, pero menciona que nunca borró su cuenta ya que nunca creyó que se podría equivocar.

“El lunes yo le dije a mi esposo, te voy a transferir mil 400 pesos a tu cuenta para ir al cajero y sacarlo, pero me equivoqué y le mandé a la cuenta de la Yeri Mua”, contó la usuaria.

Arlette dijo que hizo una publicación para hablar de este tema, pero que muchas personas tacharon de falso el relato y la acusaron de ser estafadora y querer fama, pero ella negó todo y admitió su error.

“Me equivoqué, fue error mio, y si la cuenta es de ella y si se dan cuenta hay una foto en su perfil donde pidió votos para cuando fue reina”, expresó en su transmisión en vivo.

Ante la crítica de la gente que creía que se trataba de un engaño, Onofre ha publicado algunas pruebas en las que se ve que transfirió a la cuenta de la influencer.

Ver más

La usuaria mencionó que ya reportó este error al banco, quien procedió a mandar el caso a aclaración sin la seguridad de que el dinero sea devuelto.

Sobre los comentarios de las personas, Arlette respondió que es dinero que no tiene y ocupa aunque sea su error y acepta la culpa de este hecho.

“Soy pobre, yo no soy rica como ella, ella no ocupa yo si ocupo”

finalizó la usuaria de redes sociales.

Yeri Mua se niega a devolver el dinero

La tiktoker se pronunció al respecto de esta denuncia en una transmisión en vivo y mencionó que no tiene acceso a su cuenta de banco.

“Tienes que marcarle a tu banco para que ellos te puedan ayudar a resolver ese tema, porque no puedo hacer nada… no te puedo ayudar. Si la tuviera, te los regreso sin ningún problema, pero no tengo ya el acceso a esa cuenta”, dijo Yeri Mua.

Ver más

En otra transmisión en vivo Yeri Mua dijo que la usuaria pudo haber triplicado el dinero si trabajaba en lugar de crear la polémica.

“Con el salario mínimo en México en dos semanas ya hubiera triplicado mil 400 pesos, trabajando los hubiera conseguido muy rápido”, expresó la influencer.

¿Quién es Yeri Mua?

La influencer Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, fue reina del Carnaval de Veracruz 2022 y es famosa por sus videos en Facebook.

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, nació el 17 de diciembre de 2002, y actualmente tiene 20 años de edad. Es una blogger de belleza y algunos de sus seguidores la identifican como la “Bratz jarocha” por su parecido físico con las famosas muñecas.

Yeri Mua produce contenido de moda, belleza y vida cotidiana. En Facebook tiene más de 6 millones de seguidores, 2.2 millones en Instagram y más de 380 mil suscriptores en su canal de YouTube.

Al ser una joven influyente en el tema de la belleza, Yeri Mua suele realizar transmisiones en vivo de tutoriales de maquillaje, al mismo tiempo que platica con sus seguidores.