La historia estuvo llena de intensidad. Foto: Captura TikTok/@lesliana

Hace años, un video le dio la vuelta a internet, donde una mujer gritaba: “Yo te amo, Elizabeth, te amo”, mientras una patrulla se la llevaba. Hoy, a seis años del hecho, te contamos el relato detrás de la trágica historia de amor.

El pasado 17 de abril, la cuenta de Tiktok @lesliana dio a conocer el origen del famoso video de “Yo te amo, Elizabeth”. Según la usuaria, ella conoce la historia, ya que se dio a la labor de investigar para descubrir la verdad (antes, había dicho que era íntima amiga de una de las protagonistas, pero lo desmintió).

De acuerdo con la joven, Estela (quien gritó “Yo te amo, Elizabeth”) y Elizabeth eran una pareja que vivía muy feliz en Moclova, Coahuila. Estela era quien salía a trabajar y Elizabeth se quedaba en la casa.

El 19 de agosto de 2017, Estela, después de cobrar la quincena, se fue a tomar con sus compañeros de trabajo, razón por la cual llegó tarde a su hogar. Cuando llegó, encontró a Elizabeth con un hombre.

En este punto, la tiktoker narra que hay dos versiones, una en la que simplemente su pareja estaba platicando con su amigo, y otra donde Estela los encontró teniendo relaciones sexuales.

Tras ver dicha escena, Estela “enloqueció de celos” y, bajo los efectos del alcohol, subió al techo de la vivienda para acabar con su vida.

“En una de ésas, Estela se sube al techo de la casa y dice que se va a aventar; Elizabeth se sube e intenta convencerla de que no lo haga… hubo de todo: gritos, golpes, mentadas. En eso, los vecinos le hablan a la patrulla donde se llevan a Estela”. Lesliana, usuaria de tiktok.

La usuaria narra que después sucedió lo que todos saben. No obstante, menciona que la historia no terminó ahí, pues Elizabeth fue a buscar a Estela a la Comisaría.

“Elizabeth fue a la Comisaría y le pidió a la Policía que también la arrestaran para estar con Estela; la Policía, harta del drama, libero a Estela”.

Según la narración, a Estela le levantaron una falta administrativa por alterar el orden público.

Aunque pareciera que esta historia tiene un final feliz, no fue así, ya que, posteriormente, las mujeres terminaron su relación y Estela se mudó de Coahuila.

¿Qué pasa en el video de “Yo te amo, Elizabeth”?

Hace seis años se viralizó un video en el que una mujer (Estela), a bordo de una patrulla, le expresa su amor y dolor a su amada, quien se llama Elizabeth.

Estela le grita: “Estás viendo, Elizabeth”, y le agradece por todo lo que han tenido. Aunque está molesta por la acción de su novia, la protagonista no puede evitar gritarle “Yo te amo, Elizabeth, te amo”; no obstante, también resalta que no se vale lo que le hizo.

Finalmente, antes de que la patrulla arranque, nuevamente Estela grita “Yo te amo, Elizabeth”.