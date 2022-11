“La peor experiencia”: youtubers españoles cuentan cómo los asaltaron en carretera de México

Los youtubers fueros golpeados durante el asalto. Foto: Getty Images/Ilustrativa.

De forma “muy violenta y muy intensa”, un grupo de youtubers experimentaron un hecho de inseguridad en las carreteras de México, al ser asaltados durante su trayecto de la Ciudad de México a Morelia, Michoacán. Narraron que los golpearon y les apuntarton con una pistola.

Los youtubers españoles que fueron asaltados son Aldara y Alex, un matrimonio de españoles que comparten videos de sus experiencias de vivir en México, aunque también estaba H2, un creador de contenido con temas de ciberseguridad.

Ponchallantas en Carretera Toluca-Atlacomulco

El asalto ocurrió el pasado uno de noviembre, a la altura del kilómetro 37 de la Carretera Toluca-Atlacomulco, cuando, narraron Aldara y Alex en su cuenta de YouTube, escucharon un sonido muy fuerte, era un neumático que se había reventado.

“Alguien tiró algo a la carretera y nos tocó a nosotros. No sé si es que tiraron algo al azar o tenían algo, lo tiran y luego lo recogen, porque no vimos algo en la carretera. Nos bajamos, yo fue el que dijo a todos, no nos vayamos a bajar porque puede ser una técnica y nos vayan a asaltar”. Alex.

“Indirectamente yo agarré la cartera y me metí el dinero en el brasier, en el sujetador, pensando que era lo que más tenía de valor”. Aldara.

A pesar del presentimiento de ser víctimas de un delito por lo ocurrido, bajaron del automóvil para reparar el desperfecto. Fue en ese instante cuando se percataron del arribo de tres sospechosos (dos hombres y una mujer), uno de ellos con un arma de fuego calibre 22 en la mano que apunto a la cabeza de H2.

“Estábamos todos muy nerviosos, estábamos muy shockeados; empezaron a pedir el reloj, anillos, colgantes, aretes, los teléfonos. Justo cuando dijeron así, nos tiramos al suelo y Alex tiró mi móvil debajo del carro, pero llegó una notificación y se prendió y lo agarraron”. Aldara.

Asaltante les apunta a la cabeza

Los presuntos delincuentes pidieron también los equipos celulares, así como pins.

“No fue rápido, se me hizo eterno, fue la cosa más horrible que me pasó en mi vida. Estábamos sentados en fila, atrás del carro, me estaba vigilando el que tenía el arma”. Alex.

Durante el asalto, quien llevaba la pistola, la apunto en la cabeza del youtuber español.

“Eso fue porque el de la pistola me puso la pistola aquí (en la cabeza) y me dijo que le diera todo; cuando me dio el ataque de ansiedad y me puse muy mareado, lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos. Le estaba apuntando con el arma mientras estaba boca arriba y le dijo Te vas a morir por un pinche celular, es lo que recuerdo”. Alex.

Consideró Aldara que realmente no tenían la intención de hacerles daños, aunque reaccionaron de forma agresiva con la intensión de asustarlos mientras cometían el robo de sus pertenencias.

“No querían hacernos daño. Se asustaron de que le pudiera estar pasando algo. Querían más asustar que hacernos daño. Agarraron mi bolso, se llevaron la cartera que tenía 200 pesos, no tenía nada más; se llevaron el DNI, la INE de España, el carnet de conducir. Los pasaportes. Se llevaron mis tarjetas, se llevaron todo”. Aldara.

Delincuentes regresan

El susto por lo ocurrido se duplicó ya que, recuerda el youtuber Alex, los sospechosos todavía volvieron para pedir las contraseñas de los teléfonos celulares. Y al final se retiraron porque pensaron que llegaba una patrulla.

“Fueron muy agresivos, a mí me dio un golpe con la pistola en la cabeza. Ya nos estábamos levantando porque pensamos que ya se habían ido y volvieron a pedir más contraseñas de los teléfonos y nos cagamos aún el doble. Estuvo muy cañón, estuvo muy heavy, muy violento, muy intenso, fue horroroso de verdad, no se lo deseo a nadie”. Alex.

Asimismo, los youtubers revelaron que los presuntos asaltantes los amenazaron con llevarse a uno de sus compañeros, esto como parte de las amenazas. Pero, a pesar de la traumante experiencia, el matrimonio de españoles aseguró que no dejarán México.

“Tengan cuidado, hay gente mala en todos lados, esto podría pasarnos en cualquier lado. Esto podría habernos pasado aquí, como en otro lado, no es motivo para irse de México. Jamás nos vamos a ir de México”. Alex.

Aldara y Alex no abandonarán México

A través de su perfil de Instagram, los youtubers Aldara y Alex confirmaron que estaban bien y señalando que a pesar de lo ocurrido no desean donaciones por parte de sus seguidores.

“Chicos para todos que nos quieren apoyar con donaciones decirles que por favor no queremos donaciones de ningún tipo, esto no ha sido culpa vuestra, 3 malas personas no representan México. Gracias a todos por el apoyo, pero de verdad, no queremos donaciones. Poco a poco todo volverá a la normalidad”. Aldara y Alex.

Finalmente, Aldara y Alex, además de señalar que levantaron la denuncia ante la Fiscalía, adelantaron que el youtuber H2 ha estado reestrenado a los sujetos que los asaltaron.