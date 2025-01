GENERANDO AUDIO...

Hay frases que debes evitar al llevar tu coche al mecánico. Foto: Getty Images

Llevar el coche al mecánico no es una tarea fácil, por lo que debes acudir con alguien de confianza, ya que debe estar en las mejores manos. Pero, ¿te has puesto a pensar en cuáles son aquellas frases que no debes decir, para evitar errores o problemas? En Unotv.com te lo compartimos.

¿Qué frases no debes decir cuando llevas tu coche al mecánico?

Según un especialista en autos, a fin de evitar un error y ahorrarte un problema, no debes decir frases como:

“Me hace un ruido, zumbido, etc.”.

“Yo lo haría, pero no tengo las herramientas, tiempo o lugar”.

“Según mi diagnóstico”.

Los consejos ayudarían a evitar que “metas la pata” al momento de llevar tu coche con el mecánico, lo cual podría demostrar tu falta de humildad, empatía y conocimiento.

Lo más recomendable, de acuerdo con el experto, es dejar que los técnicos revisen tu vehículo, ya que son quienes conocen mejor la materia automotriz; además, se encargarán de realizar el diagnóstico correspondiente.

¿Con qué aspectos de tu auto te pueden ayudar?

Los especialistas mecánicos pueden ayudarte a resolver diversos aspectos relacionados con el mantenimiento de tu coche. Algunos de los servicios más comunes que ofrecen son:

Mantenimiento preventivo:

Cambio de aceite y filtros

Chequeo y sustitución de líquidos (refrigerante, frenos, transmisión, etc.)

Diagnóstico de problemas:

Identificación de ruidos inusuales

Diagnóstico de códigos de error mediante escáner

Reparaciones mecánicas:

Sustitución de piezas desgastadas o dañadas (amortiguadores, frenos, correas, etc.)

Arreglo o cambio de componentes del motor, sistema de transmisión o embrague

Sistema eléctrico:

Chequeo y cambio de la batería

Solución de problemas en sistemas eléctricos (luces, ventanas, cerraduras)

Aire acondicionado y calefacción:

Recarga de gas refrigerante

Reparación de compresores y sistemas de ventilación

Modificaciones o mejoras:

Instalación de accesorios o componentes personalizados

Ajustes para mejorar el rendimiento del vehículo

Los expertos en la materia también pueden asesorarte sobre el estado general de tu coche y ofrecerte recomendaciones para evitar problemas futuros. ¡No vaya a ser!