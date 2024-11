Sin importar cuánto llevas manejando, estacionar el coche siempre podrá ser un problema, pues no sólo cuenta tu destreza, sino que hay muchos factores que podrían influir. Por eso, en Unotv.com te traemos los 6 consejos para estacionarte bien y fácil en tu auto.

Asimismo, otro punto que hay que tener en consideración es si te estacionarás en paralelo, también llamado en línea, o en batería, así como si lo harás de frente o en reversa. Aunque no lo parezca, cada versión tiene sus propias características y técnicas.

¿La guía definitiva para estacionar el auto?

Ya sea que apenas empieces a conducir, o que ya tengas varios años en ello, seguramente alguien se ha burlado de que empleaste muchos movimientos para estacionarte o que quedaste muy despegado de la banqueta o chueco. No te preocupes.

Ello podría deberse a factores como el que no tengas bien colocados los espejos o que te pegaste mucho a los autos, que había muy poco espacio, que lo hiciste demasiado rápido, que estabas distraído, que no mediste bien o simplemente no era tu día. Ves, hay muchos factores en juego, mantén la calma.

Aunque como en casi todo lo automotriz, y otras técnicas y artes, hay muchas formas de hacer las cosas, y podrías descubrir o recibir otros consejos, pero estas 6 recomendaciones nos parecieron las mejores, y además vienen de expertos.

Sin importar la técnica, la automotriz alemana Volkswagen destaca que lo primero, y esencial, es encontrar un buen lugar, que no esté muy chico para ninguno de los lados, pues eso hará que te cueste más trabajo meter tu vehículo, o incluso salir de él. Antes de iniciar la maniobra, enciende las luces intermitentes para alertar a otros conductores.

Nunca te frenes en seco para estacionarte, ve reduciendo la velocidad desde antes para que los demás sepan lo que harás. Además, recuerda mantener una distancia mínima de 1 a 1.5 metros de los autos en el costado donde te estacionarás, así tendrás espacio para maniobrar y no te irás contra ninguno de ellos.

[No te pierdas nuestra transmisión especial de las elecciones en EU el 5 de noviembre a las 15:00 horas en Uno TV.]

Estacionarse en paralelo

Estacionar en línea o paralelo es la forma que más cuesta trabajo a los automovilistas, pues requiere de más práctica y destreza, pese a que ser más común hallar un lugar libre junto a la banqueta que un estacionamiento.

De reversa:

Alinea tu espejo lateral con el del coche que quedará adelante de ti , también pueden ser las partes traseras y gira el volante una vuelta hacia el lado donde te estacionarás.

, también pueden ser las partes traseras y gira el volante una vuelta hacia el lado donde te estacionarás. Retrocede hasta alinear la placa de ese coche al centro de tu ventana lateral , o tener al centro de tu retrovisor la esquina delantera del auto que estará detrás.

, o tener al centro de tu retrovisor la esquina delantera del auto que estará detrás. Gira el volante al otro lado y retrocede hasta quedar en línea con ambos vehículos.

Si tu auto es más largo que el de a lado (después adelante), alinea su placa más hacia el borde derecho de tu ventana, y si es más corto, más hacia el borde izquierdo.

De frente:

Alinea tu defensa delantera con la del coche de a lado y gira el volante una vuelta

Avanza lentamente hasta alinear la esquina inferior de tu parabrisas (izquierda, si vas hacia la derecha) con el del que quedará adelante de ti

(izquierda, si vas hacia la derecha) con el del que quedará adelante de ti Gira el volante al lado contrario y avanza hasta alinearte con la banqueta y los coches adelante y detrás de ti.

Al ser más fácil salir de un lugar con más espacio al frente, si tienes espacio, acerca tu coche al de adelante hasta ver la mitad de su defensa, con la línea de la calle paralela al borde inferior de tu ventana lateral.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Estacionarse en batería

El estacionado o aparcado en batería es un poco más sencillo, siendo que en éste tendrás autos a tus lados, y al frente o atrás, a diferencia del paralelo. Lo que sí, podría ser que tengas que quedar a 90° con la banqueta, o en ángulo, que es todavía más fácil.

De reversa:

Avanza lentamente hasta alinear la parte trasera de tu auto con la línea final de tu cajón o la parte inicial del coche que te quedará a un costado

o la parte inicial del coche que te quedará a un costado Gira el volante completamente hacia donde te estacionarás

Avanza despacio. Cuidado con el fin del cajón, ya que podría haber pared, un tope o banqueta.

De frente:

Alinea tu espejo lateral con la primera línea del cajón.

del cajón. Gira el volante completamente hacia donde te estacionarás

Avanza despacio. Cuidado con el fin del cajón, ya que podría haber pared, un tope o banqueta.

En este caso, lo ideal es quedar al centro del cajón, con una distancia de al menos 30 centímetros entre tu vehículo y los de a lado.

Por último, recuerda siempre tener bien alineados tus espejos, tanto laterales como el retrovisor, para que te sea mucho más fácil estacionarte, además de hacerlo despacio y con las intermitentes encendidas, marcando de preferencia la vuelta hacia donde meterás tu auto para advertir a otros automovilistas y peatones sobre las maniobras que realizarás.